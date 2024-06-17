Названы девять ароматов, которые повышают продуктивность

Ароматерапия может помочь улучшить концентрацию и продуктивность. О запахах, обладающих таким эффектом, в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказала психолог Алена Макарова.
Один из полезных ароматов — лаванда. Эфирное масло или веточка свежего растения помогают снизить стресс, уменьшить тревожность. При этом лаванда улучшает когнитивные функции и память. Особенно полезно вдыхать ее запах вечером. Это повысит качество ночного отдыха.
Также эффективны ароматы розмарина и лимона. Их часто используют вместе. Первый из них стимулирует мозговую активность, улучшает память и концентрацию. Он может повысить производительность умственной работы. Запах лимона же улучшает настроение, когнитивные способности, внимание и память.
Четвертый аромат — мята. С ее помощью можно бороться с усталостью и улучшить концентрацию. Кроме того, она увеличивает скорость обработки информации и повышает уровень внимательности. Те, кто любят сладкие ароматы, могут выбрать корицу и ваниль. Они обладают подобными эффектами.
Еще один полезный запах — эвкалипт. Он освежает, улучшает дыхание и повышает концентрацию. Также этот аромат помогает пробудить мозг и улучшить когнитивные способности.
Для стимуляции мозговой активности можно вдыхать и жасмин. Он же улучшает настроение, смягчает стресс, помогает в борьбе с депрессией.
Также психолог назвала такой запах, как бергамот. Он улучшает когнитивные функции, помогает расслабиться. Кроме того, бергамот уменьшает тревожность и улучшает настроение.
Кстати, а вы знали, что во Франции появились ароматные письма? Недавно там выпустили марки с запахом багета.
Айгуль Сабитова