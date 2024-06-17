Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы девять ароматов, которые повышают продуктивность

Доступные способы облегчить свою жизнь.

Источник: Freepik

Ароматерапия может помочь улучшить концентрацию и продуктивность. О запахах, обладающих таким эффектом, в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказала психолог Алена Макарова.

Один из полезных ароматов — лаванда. Эфирное масло или веточка свежего растения помогают снизить стресс, уменьшить тревожность. При этом лаванда улучшает когнитивные функции и память. Особенно полезно вдыхать ее запах вечером. Это повысит качество ночного отдыха.

Также эффективны ароматы розмарина и лимона. Их часто используют вместе. Первый из них стимулирует мозговую активность, улучшает память и концентрацию. Он может повысить производительность умственной работы. Запах лимона же улучшает настроение, когнитивные способности, внимание и память.

Четвертый аромат — мята. С ее помощью можно бороться с усталостью и улучшить концентрацию. Кроме того, она увеличивает скорость обработки информации и повышает уровень внимательности. Те, кто любят сладкие ароматы, могут выбрать корицу и ваниль. Они обладают подобными эффектами.

Еще один полезный запах — эвкалипт. Он освежает, улучшает дыхание и повышает концентрацию. Также этот аромат помогает пробудить мозг и улучшить когнитивные способности.

Для стимуляции мозговой активности можно вдыхать и жасмин. Он же улучшает настроение, смягчает стресс, помогает в борьбе с депрессией.

Также психолог назвала такой запах, как бергамот. Он улучшает когнитивные функции, помогает расслабиться. Кроме того, бергамот уменьшает тревожность и улучшает настроение.

Кстати, а вы знали, что во Франции появились ароматные письма? Недавно там выпустили марки с запахом багета.

Айгуль Сабитова