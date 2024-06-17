Названы девять ароматов, которые повышают продуктивность

Четвертый аромат — мята. С ее помощью можно бороться с усталостью и улучшить концентрацию. Кроме того, она увеличивает скорость обработки информации и повышает уровень внимательности. Те, кто любят сладкие ароматы, могут выбрать корицу и ваниль. Они обладают подобными эффектами.