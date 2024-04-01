Названы десять удивительных фактов о птицах

У сов три пары век
Одна пара служит для защиты глаз от мелких частиц, вторая нужна, чтобы моргать, а третья необходима для сна. При этом они не способны двигать глазами.
Казуар — самая смертоносная птица на Земле
Обычно представители этого вида достаточно скрытны, однако если их потревожить, они могут нанести опасный удар своими мощными ногами. Ноги казуара имеют кинжалообразные когти, которые способны убить практически любое живое существо с одного удара.
Глаза у страуса весят больше, чем мозг
Ученые официально подтвердили, что вес мозга среднестатистического страуса составляет 42 грамма, а глаз — 47. Но это неспроста: благодаря эволюции эти птицы могут видеть не только то, что спереди, но и по бокам.
Перья птиц весят больше, чем их скелет
Но есть и исключения — нелетающие птицы. Например, пингвины и страусы. Однако чаще всего перьевой покров перевешивает полые легкие кости.
Ворон способен создавать орудия для охоты
Речь идет о новокаледонском вороне, который умеет делать из веточек крюкообразные инструменты. Ими он вытаскивает личинок из-под коры, а также сбрасывает на улиток камни, чтобы разбить их панцирь.
Басианские дрозды выпускают газы, чтобы искать себе пищу
Кишечник этих австралийских пернатых вырабатывает большое количество газов, из-за которых черви начинают задыхаться, выползают из своих укрытий и попадают прямо в клюв дроздов.
Во всем мире больше искусственных фламинго, чем настоящих
Живых птиц насчитывается не более 3 миллионов особей, в то время как ненастоящих — около миллиарда. Ответа, как так вышло, до сих пор нет.
Чайки могут пить соленую воду
У этих птиц есть специальная надглазничная железа, которая выводит соль через нос прямо из крови.
Киви постоянно чихают
Эти пернатые постоянно роются в земле в поисках червей. Поэтому ноздри у киви постоянно забиваются землей и очистить их другим способом не представляется возможным.
Существует птица, способная повторить любой звук
Лирохвост, обитающий в Австралии, обладает сложнейшей голосовой системой. Она позволяет имитировать почти любые звуки, вплоть до воя бензопилы, выстрелов из винтовки, автомобильной сигнализации или человеческого голоса.
Олеся Маевская