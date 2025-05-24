Названы четыре сценария урегулирования конфликта на Украине

«Я думаю, здесь будет другой вариант, который аналитики банка не смогли рассчитать. А он будет следующим: будет создаваться буферная зона. И в не столь отдаленном будущем количество регионов, которые войдут в эту буферную зону, может увеличиться. Наши войска сейчас ведут боевые действия в Сумской и Харьковской областях, вошли в Днепропетровскую. И все будет зависеть от наших успехов в деле освобождения этих территорий. Также, я не исключаю, что если Киев будет баловаться у границ с Брянщиной, в буферную зону войдет и Черниговская область», — сказал Дандыкин.