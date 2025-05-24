Названы четыре сценария урегулирования конфликта на Украине

Соглашение по урегулированию украинского кризиса может появиться уже в этом году. К такому выводу пришли эксперты инвестиционного банка JPMorgan Chase. Они считают, что конфликт находится на завершающей стадии и глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на урегулирование путем переговоров уже в этом году.
При этом прочность договоренностей, по мнению специалистов, будет зависеть от удовлетворенности РФ уступками Киева и государств Запада, а также от достаточности гарантий безопасности для Киева.
В дальнейшем, согласно докладу, возможны четыре сценария развития событий. Наиболее вероятным (50%) эксперты считают «грузинский» вариант. Согласно нему, Киеву не будут предоставлены гарантии безопасности, а в стране будет нестабильная обстановка. Отсутствие войск НАТО и снижение уровня поддержки поспособствуют возвращение Украины в сферу влияния Москвы.
На 20% возможен «израильский» вариант развития событий, в соответствии с которым Запад будет оказывать военную и экономическую помощь, но при этом не будут вводить свои войска. В таких условиях киевский режим сможет со временем укрепить свою обороноспособность.
«Лучшим» вариантом, который вероятен лишь на 15%, по мнению аналитиков, служит «южнокорейский» сценарий. Он предполагает, что Украина войдет в НАТО, но она не сможет рассчитывать на возвращение территорий. Но в случае размещения войск стран Запада, Украина «встанет на гораздо более стабильную, процветающую и демократическую траекторию».
«Худшим» сценарием«, который также возможен на 15%, аналитики банка назвали “белорусским”. Согласно нему, США откажутся от поддержки Украины, а ЕС будут не в состоянии вмешаться в ситуацию. Россия сможет превратить Украину “в вассальное государство Москвы”, отмечается в докладе.
Напомним, что по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова работать с Киевом над меморандумом об урегулировании конфликта.
«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — говорил президент РФ.
Военный эксперт Василий Дандыкин усомнился в том, что «грузинский» вариант возможен с большей долей вероятностью, поскольку в самой Грузии события развиваются далеко от киевских реалий. По его словам, Киев может лишиться части подконтрольных ему территорий, где будет создана буферная зона.
«Я думаю, здесь будет другой вариант, который аналитики банка не смогли рассчитать. А он будет следующим: будет создаваться буферная зона. И в не столь отдаленном будущем количество регионов, которые войдут в эту буферную зону, может увеличиться. Наши войска сейчас ведут боевые действия в Сумской и Харьковской областях, вошли в Днепропетровскую. И все будет зависеть от наших успехов в деле освобождения этих территорий. Также, я не исключаю, что если Киев будет баловаться у границ с Брянщиной, в буферную зону войдет и Черниговская область», — сказал Дандыкин.