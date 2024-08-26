Названы четыре причины не отказываться от кофе

Прежде всего это касается утра или послеобеденного перерыва. Такой эффект связан с эффектом кофеина, который блокирует аденозин — нейромедиатор, отвечающий за сон и подавление активности мозга. После того, как человек выпивает кофе, у него повышается активность нейронов и выделяются нейромедиаторы, такие как дофамин и норадреналин. Это улучшает настроение, скорость реакции и когнитивные функции.