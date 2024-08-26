Названы четыре причины не отказываться от кофе

Кофе вызывает множество споров и регулярно становится предметом исследований. Кто-то считает, что напиток полезен, кто-то призывает от него отказаться. Эксперты «Ридуса» назвали четыре причины, по которым не стоит переставать пить кофе.
Содержит много питательных веществ
В напитке есть питательные вещества, полезные для организма. Кофе содержит витамины группы B (рибофлавин, пантотеновая кислота, тиамин и ниацин) и минералы (калий, магний и марганец). Также это настоящий кладезь антиоксидантов, которые очень полезны для сердца и мозга.
Повышает уровень энергии и улучшает умственную активность
Прежде всего это касается утра или послеобеденного перерыва. Такой эффект связан с эффектом кофеина, который блокирует аденозин — нейромедиатор, отвечающий за сон и подавление активности мозга. После того, как человек выпивает кофе, у него повышается активность нейронов и выделяются нейромедиаторы, такие как дофамин и норадреналин. Это улучшает настроение, скорость реакции и когнитивные функции.
Снижает риск развития хронических заболеваний
Одна-две чашки кофе в день могут снизить риск появления сердечной недостаточности и инсульта, помогают защитить печень, снижая вероятность возникновения цирроза и рака печени. Кроме того, такая доза напитка снижает риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции.
Также высокое потребление кофе связано со снижением риска развития колоректального рака и рака эндометрия на 18%. Более того, напиток помогает снизить риск развития болезни Паркинсона, а у уже страдающих этим заболеванием улучшает контроль над движениями.
Улучшает психическое здоровье
Еще одна хорошая новость для кофеманов — их любимый напиток положительно влияет на психическое здоровье. Исследования показывают, что любители кофе реже страдают депрессией и на 53% реже совершают суицид, если выпивают четыре и более чашек этого напитка в день.
Вместе с тем перебарщивать с ним нельзя. В противном случае появятся тошнота, судороги и другие неприятные симптомы. Ранее эксперты рассказали, как распознать передозировку кофеином и что делать в таких случаях.