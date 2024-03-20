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Названы черты собственника, которые могут помочь его бизнесу

Главное, уметь управлять командой и нанимать подходящих сотрудников.

Источник: Pablo Stanley/Lummi

Специалисты из Норвежской школы бизнеса и Мюнхенского технического университета (Германия) провели исследование и выявили две основные черты личности, которые могут помочь процветать частным фирмам. Работа опубликована в Strategic Entrepreneurship Journal.

В ходе исследования ученые анализировали ежеквартальные данные фирм Германии с 2011 по 2018 год. Информацию о компетенциях, образовании и опыте владельцев эксперты собрали в социальной сети, специализирующейся на поиске работы и сотрудников. Если компанией владели несколько человек, главным считали того, кому принадлежит большая доля.

Наиболее успешными оказались фирмы, собственник в которых умел:

  • нанимать подходящих для компании сотрудников;
  • разрабатывать стратегии, позволяющие мотивировать и поощрять сотрудников;

Эти навыки оказались особенно важными в первые годы открытия фирм, когда бизнес-процессы еще не были настроены. При этом в компаниях, в которых более одного члена семьи были собственниками или участвовали в процессах управления, руководителям не хватало именно этих качеств.

Ученые сделали вывод, что семья может мешать тестированию новых стратегий ведения бизнеса. Специалисты порекомендовали предотвратить кумовство, а владельцам развивать способность оценивать принятые решения и перспективы, влияющие на рост фирмы.

Ранее ученые выяснили, как внешность влияет на суждения людей.

Анна Морозова