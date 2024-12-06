Названы болезни, которые могут обостриться зимой

Почему климат важен для здоровья
В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что летом нам почти не нужна теплая одежда, солнечный свет стимулирует психическую активность. Продолжительность светового дня позволяет нам быть более активными. Это связано с особенностью синтеза в тканях мозга мелатонина — гормона сна. Кроме того, летом нет холода — самого тяжелого фактора, который влияет на человека зимой и осенью.
Раньше предполагалось, что здоровье человека должно учитывать климат, поскольку врачи не могли влиять на течение заболеваний, как сейчас. Иными словами, в условиях, когда болезнь невозможно лечить, ее течение почти всегда будет хуже в холодном климате, чем в теплом. Однако мнение, что зимой хуже протекают заболевания, нельзя считать пережитком прошлого, так как некоторые факторы, присущие осенне-зимнему периоду, все же могут плохо влиять на здоровье.
Холодный воздух
Он может привести к повышенной склонности бронхов и сосудов сердца к спазму. Однако для этого необходимо стечение целого ряда факторов — наследственности, вредных привычек, приверженности к лечению хронических заболеваний и прочего.
Снижение выработки витамина D в коже под действием солнечного света.
Этот витамин — гормон, который регулирует в человеческом теле множество функций, включая поддержание иммунитета и способность преодолевать воспаление.
Снижение выработки в тканях мозга нейромедиаторов, ответственных за стимуляцию активности
Под воздействием солнца в тканях мозга утром разрушается мелатонин, который вырабатывается в темноте. В итоге запускается синтез нейромедиаторов, стимулирующих настроение и активность. Также они регулируют самые разные функции организма, в том числе и иммунные.
Уязвимость для острых респираторных заболеваний
Осенью и зимой в теплых местах (транспорт, магазины, спортзалы) скапливается много людей, а там вирусам проще циркулировать. В связи с этим в это время люди чаще болеют. Кроме того, обостряются хронические заболевания, поскольку сезонные вирусы часто приводят к таким осложнениям.
Повышение риска падений и переломов
Это связано обычно с тем, что на улице становится скользко.
Какие болезни хуже всего могут протекать зимой
Бронхиальная астма
В некоторых случаях от холодного воздуха быстрее или чаще наступает спазм бронхов. При этих же формах асты спазм бронхов наступает чаще и от физической активности (даже в теплое время года).
Пневмония
Она чаще возникает осенью и зимой, но не из-за холода, а из-за большой распространенности респираторных (вирусных) инфекций, которые сами по себе или в результате осложнений могут приводить к пневмонии.
Ишемическая болезнь сердца (стенокардия)
Это объясняется тем, что у некоторых людей холод может приводить к спазму сердечных артерий. Однако сейчас врачи могут лечить стенокардию хирургически или медикаментозно, поэтому заболевание обостряется на морозе не часто.
Заболевания суставов
Есть исследования, в которых точно измерено ухудшение самочувствия пациентов с болезнями суставов при изменении погоды. Вместе с тем эти колебания незначительны, если пациенты правильно лечатся.
Сезонное аффективное расстройство
Это вариант депрессии, при которой из-за дефицита солнечного света у человека возникает дефицит веществ, активирующих нервную систему. Это состояние легко лечится с помощью ламп для светотерапии, а при их отсутствии — медикаментозно.
Если ваше самочувствие ухудшается осенью или зимой, то нужно обратиться к опытному врачу. Проще всего для начала будет сходить к терапевту.
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