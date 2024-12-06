Названы болезни, которые могут обостриться зимой

Раньше предполагалось, что здоровье человека должно учитывать климат, поскольку врачи не могли влиять на течение заболеваний, как сейчас. Иными словами, в условиях, когда болезнь невозможно лечить, ее течение почти всегда будет хуже в холодном климате, чем в теплом. Однако мнение, что зимой хуже протекают заболевания, нельзя считать пережитком прошлого, так как некоторые факторы, присущие осенне-зимнему периоду, все же могут плохо влиять на здоровье.