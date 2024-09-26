Названы 7 особенностей жилья и быта в России, которые удивляют китайцев

Китайская культура в последние пару лет становится в России все заметнее. Открываются восточные магазинчики и кафе, китайские товары все чаще мелькают на полках, да и лица граждан дружественной страны на улицах перестали быть диковинкой. Как мы, оказавшись в Китае, обращаем внимание на разницу наших культур, так и китайцы, будучи в России, отмечают вещи, которые для нас давно стали привычными, но для них в диковинку. И вот какие это особенности.
Центральное отопление
Отопление, похоже, вообще главная отличительная черта России. В целом оно и понятно — как обойтись без него в стране, во многих регионах которой зима длится минимум полгода? Но граждане Китая, увидев батареи, которые к тому же еще и обогревают, теряют дар речи. Все потому, что в Китае такой диковинки нет — там, оказывается, согревают помещения исключительно кондиционерами. Выходит дороговато, поэтому некоторые стараются не включать оборудование слишком часто. А чтобы не околеть от холода, придумывают разные лайфхаки. Например, сиденье для унитаза с подогревом.
Сушилки для одежды
В китайских квартирах зачастую не только холодно, но и влажно. Из-за этого сушить одежду дома невозможно. Выход, который нашли в Китае — уличные сушилки. Они есть во всех дворах, могут стоять посреди дороги, и люди вывешивают на них всю одежду, не стесняясь посторонних и не переживая за то, что она может пропитаться выхлопами от проезжающих мимо машин. Поэтому в России китайцев удивляют сушилки, расставленные прямо в комнатах, и носки на батареях.
Огород на подоконнике
Русскому человеку скучно жить просто так. Надо обязательно за кем-то или чем-то ухаживать. Вот и заводит себе русский человек русский огород прямо дома. Бесконечные растения, цветы, за которыми не сразу разглядишь хозяина квартиры, — одна из отличительных черт наших жилищ. А вот китайцев такие рассадники удивляют. Потому что им самим дома порой места не хватает, чего уж тут говорит о каких-то растениях.
Большая жилплощадь
Кстати, о размерах. О площадях китайских квартир слагают легенды. А видеоролики в соцсетях наглядно показывают, как превратить обычный китайский балкон в полноценную квартиру. Жители Китая научились так организовывать свое пространство, что уживаются семьей на 20 «квадратах». Поэтому, когда они заходят в российскую квартиру (даже самую скромную по нашим меркам), то удивляются ее просторам. А уж о дачах и загородных домах и говорить не приходится.
Вилки
Помните, как было трудно, когда вы в первый раз попробовали есть палочками? Вот и китайцам не легче, когда они впервые берут в руки вилку. Да, из-за того, что им большинство столовых приборов заменяют именно палочки, граждане Китая дивятся привычным для нас орудиям еды.
Острые ножи
Не только вилки впечатляют китайцев в России, но и ножи. Особенно большие и острые. Все потому, что острые массивные ножи в китайском домашнем хозяйстве запрещены по соображениям безопасности. И чтобы их приобрести (еще и в специализированных магазинах), нужно предъявить ворох справок — практически как на оружие. Да и готовят китайцы реже, чем русские.
Кухонная плита
А почему они редко готовят? Во-первых, потому, что обеды в кафе обходятся примерно в ту же сумму, что и домашняя снедь. Поэтому китайцы предпочитают не тратить время и обедают (а также завтракают, ужинают и иногда полдничают) в заведениях. По этой же причине китайцы не видят смысла в покупке кухонной плиты — она только место занимает, которого и так недостаточно.
А ведь есть еще 5 вещей, которые привычны россиянам, но считаются роскошью в Исландии.