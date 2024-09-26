Названы 7 особенностей жилья и быта в России, которые удивляют китайцев

В китайских квартирах зачастую не только холодно, но и влажно. Из-за этого сушить одежду дома невозможно. Выход, который нашли в Китае — уличные сушилки. Они есть во всех дворах, могут стоять посреди дороги, и люди вывешивают на них всю одежду, не стесняясь посторонних и не переживая за то, что она может пропитаться выхлопами от проезжающих мимо машин. Поэтому в России китайцев удивляют сушилки, расставленные прямо в комнатах, и носки на батареях.