Названы 7 ходовых способов обмана туристов в Турции

О некоторых не вполне честных способах заработать на туристах Vokrugsveta.ru уже рассказывал ранее. В разгар сезона мы решили сделать новую расширенную памятку и еще раз напомнить про 7 ходовых способов обмана в Турции.
Два меню
Представьте, как вы после раскаленной улицы заходите в прохладный ресторан. Уже никуда не хочется выходить, правда? Официант услужливо кладет на стол меню, вы неторопливо начинаете его листать и видите какие-то невероятно низкие цены. Заказав побольше и расправившись с обедом, вы попросите счет, а там будут совсем другие цифры.
Почему? В первом случае была указана цена в евро, а в итоговом счете вам перевели сумму в лиры, умножив на 35. (За один евро
Выход: спрашивайте официанта, в какой валюте указаны цены. Еще лучше сфотографировать первое меню, а потом предъявить фото как доказательство. Ведь значка валюты там не было. Да и вообще скандалить в Турции не любят: если клиент уверенно доказывает свою правоту, пойдут навстречу, извинятся и переделают чек.
«Перепутали» счета
Этот способ обмана еще проще предыдущего. Большой компании приносят большой счет. Слишком большой, и многие позиции оттуда гости не заказывали. Заведение рассчитывает на то, что подвыпившие гости просто заплатят, не вдаваясь в подробности, и уйдут восвояси. Если же клиенты начинают вчитываться в чек и спрашивают, откуда здесь еще три бутылки игристого и две сырные тарелки, официант сокрушенно извинится и скажет, что случайно перепутал счета, а это все заказывали в другом зале.
Выход: внимательно смотрите, за что конкретно предлагают заплатить. В случае вопросов не стесняйтесь их задавать.
«Комплименты» от заведения
Если вы толком не успели устроиться за столиком, а официант уже подлетает к вам с бокалами вина на подносе, не торопитесь радоваться внезапной щедрости ресторана. Даже если такие же «подарки» здесь преподносят и другим гостям. Эти порции недешевого алкоголя потом тоже окажутся в вашем чеке.
Более того, некоторые заведения совсем уходят от привычной концепции с подробным и понятным меню, там присутствует только бумажка с указанием главного блюда и его стоимостью. Многочисленные гарниры, закуски и напитки вам тоже принесут и посчитают, и как можно догадаться, это будет не самый выгодный обед в вашей жизни.
Выход: уточняйте, бесплатно это или нет. Интуиция может вас обмануть.
Упакуют побольше
Следующий способ обмана в Турции актуален для рынков и магазинов. Например, вы просите продавца отвесить граммов 300 вот этой халвы с фисташками и шоколадом. Вам учтиво улыбаются, товар молниеносно оказывается на весах (цифры вы рассмотреть не успели), потом в красивой коробке, и вот вам уже протягивают килограммовый пакет. Называя цену за килограмм продукта. Попросить убрать больше половины? Неудобно, это же все опять распаковывать, а очередь ждет, да и ваш турецкий не на высоте, чтобы быстро это объяснить. Что делать, придется платить, рассуждает большинство.
Выход: сразу назовите сумму, которую готовы здесь потратить. Если будете говорить уверенно, могут даже скидку сделать, таковы правила игры в восточной торговле.
Нет ценников
О таком способе заработать побольше давно знают российские туристы, в том числе по примеру Абхазии, где ценник на товаре — большая редкость. Практикуется подобное и в Турции. Цель — взять максимальное количество денег с того, кто выглядит как иностранец. Местному назовут одни цифры, а туристу совсем другие. Метод обмана распространен везде, от мини-маркетов и аптек до рынков.
Выход: с этим бороться сложнее всего. Если вы в городе недавно и еще не успели изучить средние цены, придется платить. Можно обойти несколько мест, есть вероятность, что где-то назовут цифру меньше.
Падает щетка
Это один из самых хитрых способов обмана, но с каждым туристом он работает только один раз, потом вы будете знать, что происходит на самом деле. А выглядит это так: по уютной улочке вдалеке от туристических толп не спеша бредет старенький дедушка с огромной платформой для чистки обуви в руках. И тут с его рабочего приспособления падает на асфальт деревянная щетка. Вы, конечно, сразу же поднимите инструмент и отдадите старику. И таким образом подпишете договор на услугу.
Турок моментально разложит свою платформу перед вами и несколько раз пройдется по обуви своими тряпочками и щетками. Услуга оказана — надо платить! Цену он озвучит любую. Если не отдать деньги, вокруг появятся коллеги дедушки и начнут дружно стыдить жадного туриста — а нужны ли вам неприятные эмоции в поездке?
Выход: просто проигнорируйте упавшую рядом щетку.
«Эконом» с видом на мусорку
Бывает так, что после утомительных перелетов и трансферов турист наконец заходит в номер и видит удручающее зрелище. Вместо уютной комнаты — тесная каморка, сантехника ржавая, мебель сильно «уставшая», полотенца с пятнами грязи, ручки дверей разболтаны и вишенкой на торте — вид на задний двор с контейнерами для бытовых отходов. Если путешественник не смирится с такой обстановкой и решит выяснить, почему этот номер выглядит так непрезентабельно, ему ответят, что это и есть тот самый «эконом», который турист забронировал. Можно переселиться в «стандарт», но это на $25 дороже.
Выход: бронировать на давно знакомых агрегаторах, избегать самых дешевых вариантов, внимательно читать отзывы на отели. Солидное заведение играть в игры с убогим «экономом» не станет, репутация дороже. Так же и с турагентами — планируйте отдых с теми, в ком уверены, изучайте комментарии, профильные чаты, смелее задавайте вопросы поисковикам про компании и их сотрудников. А если вы все же попались на такую уловку отеля, все фотографируйте и жалуйтесь в поддержку сайта, где проводили бронь. В отзывах тоже напишите всю правду.