Названы 7 ходовых способов обмана туристов в Турции

Это один из самых хитрых способов обмана, но с каждым туристом он работает только один раз, потом вы будете знать, что происходит на самом деле. А выглядит это так: по уютной улочке вдалеке от туристических толп не спеша бредет старенький дедушка с огромной платформой для чистки обуви в руках. И тут с его рабочего приспособления падает на асфальт деревянная щетка. Вы, конечно, сразу же поднимите инструмент и отдадите старику. И таким образом подпишете договор на услугу.