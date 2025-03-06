Названы 6 стилей лидерства, которые помогут справиться с любым делом

Как пишет «Лайфхакер», плюсы такого стиля в том, что он позволяет быстро принимать решения и выполнять их. Обычно все знают, что нужно делать, система хорошо отлажена. Этот стиль полезен для кризисных ситуаций, когда нет времени на рассуждения и нужно работать быстро. Это может быть эффективно в спасательных службах, отделениях неотложной помощи. При этом лидер должен отлично разбираться в своем деле.