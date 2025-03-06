Названы 6 стилей лидерства, которые помогут справиться с любым делом

1. Авторитарный стиль лидерства
При таком стиле лидер решает все сам, практически ничего не обсуждая с членами группы. В команде действует правило «Делай, что сказано». Причем другие взгляды на ситуации лидер не принимает, эксперименты не проводит.
Как пишет «Лайфхакер», плюсы такого стиля в том, что он позволяет быстро принимать решения и выполнять их. Обычно все знают, что нужно делать, система хорошо отлажена. Этот стиль полезен для кризисных ситуаций, когда нет времени на рассуждения и нужно работать быстро. Это может быть эффективно в спасательных службах, отделениях неотложной помощи. При этом лидер должен отлично разбираться в своем деле.
Вместе с тем такой режим хорошо работает только на коротких дистанциях — при форс-мажоре, когда все нужно решать срочно. Если применять этот стиль постоянно, команда потеряет интерес к делу, сотрудники начнут выгорать и уходить. Кроме того, лидер рано или поздно может ошибиться, не успев вовремя заметить оплошность из-за отсутствия обратной связи.
2. Демократический стиль лидерства
В таких командах поощряется свободное обсуждение всех важных вопросов. Вместе с тем подводит итоги и принимает окончательное решение руководитель. Обычно подчиненные уважают лидера, он пользуется авторитетом.
В таком стиле есть ряд плюсов. Например, дружелюбная атмосфера, уважительные отношения между сотрудниками. Люди имеют право высказывать свое мнение, творчески подходить к решению задач, поэтому чувствуют себя нужными. Чаще всего такие коллективы отличаются высокой производительностью.
К сожалению, при таком стиле лидерства не всегда можно хорошо справиться с ЧС. Долгие обсуждения при них только мешают — они могут привести к потере ресурсов, и моральный дух команды упадет. Кроме того, при демократическом стиле зачастую у всех членов команды есть доступ к важной информации, поэтому она может попасть к злоумышленникам.
3. Делегирующий стиль лидерства
Его еще называют либеральным типом, или методом невмешательства. Лидер поддерживает команду, предоставляет сотрудникам всю нужную информацию, а они сами решают, как поступать. Руководитель лишь наблюдает за процессом. Для такого стиля нужно, чтобы каждый член команды был экспертом в своей области.
Либеральный тип хорош тем, что позволяет коллективу экспериментировать, искать необычные подходы, людям легче расти. Иногда этот стиль помогает быстро принимать решения. Ведь сотруднику не нужно все согласовывать с лидером, что экономит время.
При этом есть у такого стиля и минусы. Например, у членов коллектива нет четких обязанностей и определенных ролей. Сотрудникам не дают указаний, поэтому они иногда могут не знать, что нужно делать. Каждый из них хорошо знает свою часть дела, но общей информацией зачастую люди не владеют. Это может мешать принимать важные стратегические решения.
Исследования показывают, что стиль невмешательства способствует креативности, но отличается самой низкой производительностью.
4. Трансформационный стиль лидерства
Трансформационный лидер относится к работе со страстью. Это вдохновляет его сотрудников. Руководитель знает о важных событиях в группе, контролирует процессы и при необходимости может быстро внести изменения в стратегию. Также он стремится создать поддерживающую атмосферу, помогает участникам коллектива реализовать их потенциал и решит проблемы.
В таких командах сотрудники обычно довольны атмосферой, чувствуют себя нужными, ценят доверие. Их личные планы роста соотносятся со стратегией командного развития. Для этого стиля характерны низкая текучесть кадров и максимальная производительность.
Главный минус здесь в том, что атмосфера в команде целиком зависит от личности руководителя. Он становится главным вдохновителем и примером для подражания. И если лидер уходит, в группе может резко снизиться продуктивность. Команда может просто развалиться.
5. Трансакционный стиль лидерства
В таких коллективах все работает по принципу банковских трансакций: нужно выполнить точно оговоренные действия, чтобы получить предсказуемый результат. Все цели и правила понятны и прозрачны. Босс следит за тем, чтобы все процессы были отлажены и при необходимости что-то корректирует.
Один из главных плюсов такого стиля — полная прозрачность всех важных процессов. Например, все знают, что нужно сделать, чтобы получить прибавку к зарплате. В коллективе царит комфортная рабочая атмосфера, все знают, что им нужно делать и за что они отвечают.
Если говорить о минусах, в такой команде в приоритете налаженные рабочие процессы, а не эксперименты и инновации. Этот стиль полезен лишь там, где организация должна действовать как безупречный механизм.
В нестандартных же ситуациях четкие алгоритмы могут не помочь. Сотрудники, которым важно быть креативными, могут быстро заскучать и уйти.
6. Ситуационный стиль
Он требует от руководителя большой гибкости: ему приходится менять подходы к работе в зависимости от ситуации. Также он раздает четкие указания и при необходимости требует их быстрого выполнения. В сложных ситуациях босс обсуждает с подчиненными варианты решения и «продает» им свой, убеждая в его эффективности.
Если участникам коллектива нужны мотивация и поддержка, лидер будет учить и вдохновлять их своим примером. Если же команда состоит из профессионалов, он может начать делегировать полномочия.
Плюс такого метода в том, что он помогает учитывать все особенности сложившейся ситуации. Лидер может менять методы. Например, включить при форс-мажоре авторитарный стиль и выключить, как только необходимость исчезнет.
Минус же в том, что квалифицированных руководителей, которые могут использовать разные стили лидерства, на свете немного.
К слову, руководству нужно стараться предотвращать выгорание сотрудников. Недавно исследование показало, что оно приводит к серьезным финансовым потерям компании.