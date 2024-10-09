Названы 5 веских причин перевести смартфон в авиарежим не только в самолёте

Ещё одна причина активировать этот режим в устройстве — экономия трафика и денег на мобильную связь. Он может выручить во время поездок за границу. Полезным будет активировать режим, когда гаджетом пользуются дети. Так они никому не позвонят, не отправят СМС и не смогут зайти в Интернет.