Названы 5 вещей, которые могут смертельно испугать кошку

Каждая кошка уникальна: то, что испугает одну, другую оставит совершенно равнодушной. Но некоторые вещи, независимо от характера питомца, могут вызвать панику и стресс. Что же может испугать животное очень сильно? Вот пять вещей, от которых кошки предпочитают держаться подальше. И у них есть на то свои причины.
Вода
Наши современные компаньоны — потомки дикой нубийской кошки, обитавшей в засушливых пустынях. Для нее вода была неисследованной, а значит, опасной средой, особенно если жидкость представлена в большом объеме. Тому есть логичное объяснение: во-первых, мокрая шерсть препятствует нормальному теплообмену, а во-вторых, появляется резкий запах, который выдает жертве присутствие хищника, тем самым мешая охоте.
Но есть и породы, которые могут разрушать этот стереотип, например, мейн-куны, сфинксы, египетские мау, саванны и курильские бобтейлы — кому, как не обитателям островов лучше избавиться от ненужной боязни влаги.
Резкий запах
Кошачье обоняние невероятно чувствительное. Запах, едва уловимый для человека, может стать для кошки источником паники. Эфирные масла в цитрусовых — это настоящая катастрофа для их хрупкой нервной системы. Если поднести к носу кота лимон, хвостатый отшатнется, начнет шипеть и пятиться (но делать этого не стоит, пожалейте нервы любимца).
Огурцы
В интернете есть множество видео, на которых кошки пугаются огурцов. И, кстати, эта реакция учеными до сих пор не изучена. Одни считают, что кошка, увлеченная чем-то другим, неожиданно видит сзади себя огурец и отпрыгивает, так как срабатывает инстинкт самосохранения (ведь только что никакого огурца не было!). Другие считают, что огурец напоминает кошке змею.
В любом случае, шутить над своим котом так не стоит — у питомца слабое сердечко, оно может не выдержать.
Неожиданные движения
Кошки — существа чувствительные и тревожные. Они не любят резких движений, им не нравятся непредсказуемые изменения в окружающей среде. Если вы вдруг резко встанете с дивана или сделаете необычное движение, кошка может отскочить от вас, зашипеть или даже укусить. Это не злоба, а снова инстинкт самосохранения.
Громкие звуки
Это может быть шум пылесоса, музыка, фейерверк, сирена скорой помощи. Все эти звуки кошки воспринимают как угрозу и стараются убежать от нее. Но важно помнить, что каждая кошка будет вести себя по-разному. Одни питомцы привыкли к таким раздражителям, а другие могут реагировать намного эмоциональнее.