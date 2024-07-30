Названы 5 вещей, которые могут смертельно испугать кошку

Каждая кошка уникальна: то, что испугает одну, другую оставит совершенно равнодушной. Но некоторые вещи, независимо от характера питомца, могут вызвать панику и стресс. Что же может испугать животное очень сильно? Вот пять вещей, от которых кошки предпочитают держаться подальше. И у них есть на то свои причины.