Названы 5 тревожных звоночков, по которым можно понять, что у человека угасает мозг

Возможно, в последнее время вам кажется, что всем вокруг интересно лишь одно — довести вас до белого каления. Поведение чужих людей вас возмущает, каждое высказывание вы принимаете на свой счет и реагируете болезненно. Если другие люди не согласны с вами, вы раздражаетесь и обижаетесь.