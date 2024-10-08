Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы 5 тревожных звоночков, по которым можно понять, что у человека угасает мозг

Знаменитый психиатр и физиолог Владимир Бехтерев считал, что 80% людей к старости становятся «злыми или наивными маразматиками» — лишь немногим удастся сохранить способность думать и анализировать происходящее вокруг. С чем это связано?

Источник: Psychologies.ru

По мнению академика, лишь каждый пятый человек способен дожить до старости в здравом уме и твердой памяти — однако дело не в генетике, а в банальной лени. Из-за того, что люди не дают должной нагрузки своему мозгу, он начинает… угасать. И постепенно когнитивные способности ухудшаются.

Вот 5 признаков, которые указывают на то, что тревожные процессы уже запущены.

1. Нежелание учиться и узнавать новое

Первый «звоночек» — нежелание осваивать новые навыки и отсутствие интереса к разным областям знаний, даже если вы в них никогда не были сильны. Знаменитый психиатр был уверен, что тренировать ум так же важно, как и мышцы — это должно стать неотъемлемой частью нашего существования.

Помочь в этом могут книги, языковые курсы и новые хобби — не нужно бояться всего этого, даже если вам больше 70 лет. Врачи московской психиатрической клинической больницы № 4 им. П. Б. Ганнушкина подтверждают, что освоение новых навыков, в том числе цифровых гаджетов, улучшает способность решать проблемы и в других сферах жизни, делает мозг более гибким и адаптивным.

2. Постоянная ностальгия

Раньше и трава была зеленее, и небо голубее… Понятно, что человек всегда с теплом вспоминает дни своей молодости — однако если он без конца ностальгирует и сравнивает прошлое с настоящим не в пользу последнего, это плохой знак.

По мнению Бехтерева, когда человек живет прошлым, он лишает себя шанса смотреть вперед и развиваться. Зачем — если все хорошее уже произошло?

3. Сложности с концентрацией

Во времена интернета с его сверхкороткими форматами контента у многих из нас формируется клиповое мышление. Важно не пропустить момент, когда чтение залпом даже одной главы книги вам станет не под силу — как и посмотреть за один раз целый фильм жанром чуть сложнее мелодрамы или комедии.

Это может говорить о том, что вам сложно следить за сюжетом, вы не сопереживаете персонажам и все время отвлекаетесь. Врачи, чтобы это исправить, советуют каждый день уделять 15−20 минут умеренным физическим нагрузкам, наладить режим отдыха и сна.

4. Жалобы, что вокруг «одни дебилы»

Возможно, в последнее время вам кажется, что всем вокруг интересно лишь одно — довести вас до белого каления. Поведение чужих людей вас возмущает, каждое высказывание вы принимаете на свой счет и реагируете болезненно. Если другие люди не согласны с вами, вы раздражаетесь и обижаетесь.

Все это — также признаки того, что мозг постепенно угасает. Кстати, подтверждается это и последним исследованием, в котором говорится о том, что у холериков и пессимистов риск старческого слабоумия возрастает.

5. Ощущение дня сурка

Владимир Бехтерев неоднократно говорил о том, что чем старше человек становится, тем сильнее его опутывает нить привычек. Жизнь движется по одному и тому же сценарию, становится скучной и однообразной. Неудивительно, что мозг начинает лениться.

Чтобы взбодрить его, врачи рекомендуют периодически внедрять в свою жизнь новые привычки и ритуалы, придумывать необычные активности, пробовать разную еду и возвращаться домой разными маршрутами. Все это позволяет сформировать в мозгу новые нейронные связи — и в конечном итоге сохранить крепкий ум в самом преклонном возрасте.