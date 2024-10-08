Названы 5 тревожных звоночков, по которым можно понять, что у человека угасает мозг

По мнению академика, лишь каждый пятый человек способен дожить до старости в здравом уме и твердой памяти — однако дело не в генетике, а в банальной лени. Из-за того, что люди не дают должной нагрузки своему мозгу, он начинает… угасать. И постепенно когнитивные способности ухудшаются.
Вот 5 признаков, которые указывают на то, что тревожные процессы уже запущены.
1. Нежелание учиться и узнавать новое
Первый «звоночек» — нежелание осваивать новые навыки и отсутствие интереса к разным областям знаний, даже если вы в них никогда не были сильны. Знаменитый психиатр был уверен, что тренировать ум так же важно, как и мышцы — это должно стать неотъемлемой частью нашего существования.
Помочь в этом могут книги, языковые курсы и новые хобби — не нужно бояться всего этого, даже если вам больше 70 лет. Врачи московской психиатрической клинической больницы № 4 им. П. Б. Ганнушкина подтверждают, что освоение новых навыков, в том числе цифровых гаджетов, улучшает способность решать проблемы и в других сферах жизни, делает мозг более гибким и адаптивным.
2. Постоянная ностальгия
Раньше и трава была зеленее, и небо голубее… Понятно, что человек всегда с теплом вспоминает дни своей молодости — однако если он без конца ностальгирует и сравнивает прошлое с настоящим не в пользу последнего, это плохой знак.
По мнению Бехтерева, когда человек живет прошлым, он лишает себя шанса смотреть вперед и развиваться. Зачем — если все хорошее уже произошло?
3. Сложности с концентрацией
Во времена интернета с его сверхкороткими форматами контента у многих из нас формируется клиповое мышление. Важно не пропустить момент, когда чтение залпом даже одной главы книги вам станет не под силу — как и посмотреть за один раз целый фильм жанром чуть сложнее мелодрамы или комедии.
Это может говорить о том, что вам сложно следить за сюжетом, вы не сопереживаете персонажам и все время отвлекаетесь. Врачи, чтобы это исправить, советуют каждый день уделять 15−20 минут умеренным физическим нагрузкам, наладить режим отдыха и сна.
4. Жалобы, что вокруг «одни дебилы»
Возможно, в последнее время вам кажется, что всем вокруг интересно лишь одно — довести вас до белого каления. Поведение чужих людей вас возмущает, каждое высказывание вы принимаете на свой счет и реагируете болезненно. Если другие люди не согласны с вами, вы раздражаетесь и обижаетесь.
Все это — также признаки того, что мозг постепенно угасает. Кстати, подтверждается это и последним исследованием, в котором говорится о том, что у холериков и пессимистов риск старческого слабоумия возрастает.
5. Ощущение дня сурка
Владимир Бехтерев неоднократно говорил о том, что чем старше человек становится, тем сильнее его опутывает нить привычек. Жизнь движется по одному и тому же сценарию, становится скучной и однообразной. Неудивительно, что мозг начинает лениться.
Чтобы взбодрить его, врачи рекомендуют периодически внедрять в свою жизнь новые привычки и ритуалы, придумывать необычные активности, пробовать разную еду и возвращаться домой разными маршрутами. Все это позволяет сформировать в мозгу новые нейронные связи — и в конечном итоге сохранить крепкий ум в самом преклонном возрасте.