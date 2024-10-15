Названы 5 самых опасных пород кошек. Будьте с ними осторожнее

Обычно их называют ласковыми, любящими и преданными питомцами. Однако это в большей степени относится к случаям, когда все их потребности удовлетворяются. Они могут быть привередливыми питомцами, требующими внимания в виде ласки, игр и объятий. Они также от природы любопытны и полны энергии. Им нужно много умственной и физической стимуляции, чтобы предотвратить их деструктивное поведение. Если они не получают желаемого, могут проявить характер. В Сети можно найти примеры, где сфинксы демонстрируют не слишком приветливый нрав даже по отношению к своим владельцам. Также примерами хозяева сфинксов делятся на форумах, посвященных данной породе: