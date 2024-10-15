Названы 5 самых опасных пород кошек. Будьте с ними осторожнее

Прежде чем заводить породистую кошку, надо изучить ее особенности характера. От этого зависит многое. Некоторые питомцы могут нанести вред как здоровью человека при неправильном воспитании, так и существенно повредить обстановку квартиры. У представителей некоторых пород это более заметно, чем у других.
РБК Life собрал пять таких примеров.
Саванна
Кошка породы саванна — гибридная порода. Это помесь сервала (дикой кошки) и домашней кошки. У нее длинное тело с выраженными мышцами и низким процентом жира. Мех короткий и без плотного подшерстка. Выступающие лопатки и длинные тяжелые ноги делают кошку похожей на дикого хищника. Также у саванны длинная шея, маленькая голова и широкие уши с закругленными концами.
Саванна — очень любопытное, напористое и активное животное, которое нуждается в постоянной коммуникации как с другими кошками, так и с человеком. Она своеобразно проявляет привязанность к хозяевам. Эта кошка скорее встретит и поприветствует вас у двери, а не будет нежиться на коленях. Многие саванны любят играть в водные игры, ловить брошенные предметы и взаимодействовать с игрушками-головоломками, особенно если в тех есть лакомство. Им нравится забираться на двери, холодильник и высокие шкафы, поэтому следует заранее обзавестись кошачьими деревьями. При правильном воспитании саванна станет отличным компаньоном для пробежки, к тому же ее возможно приучить к шлейке.
Эти кошки не агрессивны по своей природе, однако, но почувствовав угрозу, они могут проявлять характер. А если такой питомец заскучает, то квартиру и домашнюю обстановку могут ожидать существенные разрушения. При неопытном обращении саванна может стать неуправляемым, разрушительным и агрессивным животным.
Сиамская
Если сиамская кошка находится в безопасной и комфортной среде и получает достаточно внимания и игр, она, как правило, ласковая и любящая. Но если их потребности не удовлетворяются, они склонны к неприятным выходкам. Могут царапаться и кусаться. Стресс и беспокойство могут заставить сиамского питомца проявить характер. Одной из самых отличительных черт сиамских кошек является их вокализация. Они известны своим громким, настойчивым мяуканьем, которое иногда можно ошибочно принять за агрессию или раздражение. Однако сиамские кошки просто выражают себя и ищут внимания от своих хозяев.
Отсутствие социализации в раннем возрасте является одной из основных причин агрессии у сиамских кошек. Также она очень трепетно относится к стабильности в распорядке дня и режиме питания, к составу обитателей дома, не любит чужаков. Страх может вызвать бурную реакцию у кошек, поэтому крайне важно распознать признаки паники до того, как она перерастет в агрессию. Вы поймете, что сиамская кошка напугана, если:
- зрачки животного расширены,
- кошка переносит вес тела вбок,
- начинает шипеть,
- уши прижаты.
Сфинкс
Обычно их называют ласковыми, любящими и преданными питомцами. Однако это в большей степени относится к случаям, когда все их потребности удовлетворяются. Они могут быть привередливыми питомцами, требующими внимания в виде ласки, игр и объятий. Они также от природы любопытны и полны энергии. Им нужно много умственной и физической стимуляции, чтобы предотвратить их деструктивное поведение. Если они не получают желаемого, могут проявить характер. В Сети можно найти примеры, где сфинксы демонстрируют не слишком приветливый нрав даже по отношению к своим владельцам. Также примерами хозяева сфинксов делятся на форумах, посвященных данной породе:
«Он играет, иногда грубо. Открыто нападает на нас. Постоянно. В одну секунду он обнимается, а в следующую — он впивается когтями в кожу и кусается до крови каждый раз».
Бенгальская кошка
Бенгальская — одомашненная порода, созданная путем скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашними короткошерстными кошками. Всем своим видом животное похоже на дикую кошку — необыкновенно мягкая шерсть, длинные хвосты, большие уши. Вес взрослого самца может достигать 8 кг.
По характеру бенгальские кошки энергичные, игривые, общительные и преданные своим хозяевам. Однако порой они бывают вспыльчивы и в некоторых ситуациях ведут себя непредсказуемо, поэтому в общении с ними следует соблюдать осторожность. Эти питомцы сами решают, когда наступило время ласки и если взять их на руки против воли — могут выпустить когти.
Еще надо иметь ввиду, что у бенгальской кошки высоко развит охотничий инстинкт и будет невозможно с таким питомцем завести в доме аквариумных рыбок и хомячка.
Чаузи
Чаузи — сравнительно новая порода домашних кошек, признанная лишь в 1995 году. Они были выведены путем скрещивания диких видов камышовых кошек с домашними. Это игривые и общительные кошки, которые любят ласку и внимание со стороны хозяина. Чаузи обожают водные процедуры и могут долго и с наслаждением плескаться в ванне. Благодаря высокому интеллекту эти кошки легко поддаются дрессировке и могут по просьбе владельца принести какой-либо предмет.
Однако, стиль игры этих питомцев может оказаться опасным для маленьких детей, которые еще не знают, как правильно обращаться с животными. Если слишком сильно сжать чаузи в объятиях или дернуть за хвост, она непременно постоит за себя. Семьям с новорожденными детьми следует хорошо подумать, перед тем как заводить чаузи. Пищащие и шуршащие игрушки младенца привлекут внимание кошки, она может прыгнуть за ними и ненароком поцарапать ребенка.
Птиц и грызунов чаузи воспринимают как добычу и сразу же начнут на них охоту.
«Котят чаузи необходимо социализировать с детства. Тогда они прекрасно поладят с другими кошками и собаками, если только те сами не проявят агрессию. Домашних грызунов и птиц если и не съедят, то покусают», — рассказала Елена Рыбина, заводчица из питомника кошек чаузи Savage Charm.
Строптивый характер — отличительная черта чаузи, если что-то не понравится, она сразу даст понять это. Оставлять в квартире одних надолго этих питомцев тоже не стоит, домашнюю обстановку ждут тогда существенные разрушения, если кот заскучает.