Названы 5 лучших компактных смартфонов в 2024 году

iPhone 15 Pro — один из самых популярных смартфонов 2024 года. Он оснащен 120-герцовым Super Retina OLED-дисплеем диагональю 6.1 дюйм с яркостью 2000 нит, чипом Apple A17 Pro, набором камер на 12 и 48+12+12 мегапикселей с матричной стабилизацией изображения и 5-кратным оптическим зумом, аккумулятором на 3274 мАч и портом USB-C с поддержкой DisplayPort. Этот смартфон идеален для любых съемок, включая профессиональные, и запускает многие топовые игры.