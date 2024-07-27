Названы 5 лучших компактных смартфонов в 2024 году

Исходя из этого, редакция издания «Палач» составила подборку актуальных моделей, которые соответствуют этому критерию.
Xiaomi 14 — стильный флагман с премиальным корпусом, выполненным из алюминия, и весом 188 грамм. Устройство оснащено 120-герцовой LTPO OLED-панелью диагональю 6.36 дюйма с разрешением 1.5K, цветопередачей 68 миллиардов цветов, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а также пиковой яркостью 3000 нит. Смартфон работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность.
Google Pixel 8 является компактным смартфоном с корпусом весом 187 грамм и толщиной 8,9 мм. Он оснащен 6,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 2000 нит. Google Pixel 8 использует чип Google Tensor G3, который позволяет запускать большинство современных игр на высоких настройках графики. Основной модуль камеры состоит из модулей на 10.5 и 50+12 мегапикселей с лазерным автофокусом.
iPhone 15 Pro — один из самых популярных смартфонов 2024 года. Он оснащен 120-герцовым Super Retina OLED-дисплеем диагональю 6.1 дюйм с яркостью 2000 нит, чипом Apple A17 Pro, набором камер на 12 и 48+12+12 мегапикселей с матричной стабилизацией изображения и 5-кратным оптическим зумом, аккумулятором на 3274 мАч и портом USB-C с поддержкой DisplayPort. Этот смартфон идеален для любых съемок, включая профессиональные, и запускает многие топовые игры.
Asus Zenfone 10 — недооцененный флагман с 144-герцовым AMOLED-экраном диагональю 5.94 дюйма, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1100 нит. Устройство работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивая высокую производительность. Основной модуль камеры включает в себя сенсоры на 32 и 50+13 мегапикселей с Gimbal OIS-стабилизацией.
Samsung Galaxy S23 — компактный смартфон с 120-герцовым AMOLED 2X-экраном диагональю 6.1 дюйма, пиковой яркостью 1750 нит, чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятором на 3900 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки. Основной модуль камеры состоит из 12-мегапиксельной фронтальной камеры и трех модулей на 50+10+12 мегапикселей с оптостабилизацией и 3-кратным оптическим зумом.