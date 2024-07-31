Названы три самых красивых места Летних олимпийских игр — 2024 во Франции

В Париже продолжаются Олимпийские игры. Столица Франции в третий раз в истории принимает такое спортивное событие мирового значения, причем ровно век спустя после предыдущих французских Игр в 1924 году.
Три самые живописные локации Летних игр 2024 года перечислил спортивный журналист Виктор Кравченко. Вот какие это места.
Волейбол с видом на Эйфелеву башню
Временную площадку для пляжного волейбола в Париже построили на Марсовом поле, с таким расчетом, чтобы оттуда открывался вид на Эйфелеву башню. К тому же некоторые матчи проходят на закате, что только добавляет красок пейзажу. Поэтому впервые с соревнований по пляжному волейболу больше фотографий общего плана, а не крупного.
Серфинг во Французской Полинезии
Франции как организатору Игр очень повезло с бывшей колонией, а ныне заморской территорией: в Полинезии одни из самых больших волн на планете. А значит, идеальные условия для серфинга, молодого олимпийского вида спорта.
Эти Игры вторые в истории, где атлеты на досках соревнуются за медали. И эта дисциплина уже подарила нам кадр, который называют лучшим на ОИ-2024 — бразилец Габриэль Медина на снимке буквально шагает по облакам.
Фехтование в Гран-Пале
Во дворце Гран-Пале (Grand Palais), он же просто Большой Дворец, на этой Олимпиаде проходят состязания фехтовальщиков. Роскошные залы дворца обычно используют для показов мод и выставок, но и дуэли атлетов смотрятся в этих интерьерах вполне уместно. Вид спорта, родившийся из опасного и благородного увлечения европейских дворян, здесь будто попал в максимально подходящую обстановку, а современные спортсмены наследуют Атосу с Портосом и Арамисом.