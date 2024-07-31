Названы три самых красивых места Летних олимпийских игр — 2024 во Франции

Во дворце Гран-Пале (Grand Palais), он же просто Большой Дворец, на этой Олимпиаде проходят состязания фехтовальщиков. Роскошные залы дворца обычно используют для показов мод и выставок, но и дуэли атлетов смотрятся в этих интерьерах вполне уместно. Вид спорта, родившийся из опасного и благородного увлечения европейских дворян, здесь будто попал в максимально подходящую обстановку, а современные спортсмены наследуют Атосу с Портосом и Арамисом.