Названы города России, в которых не будет новогодних фейерверков

При этом салюты разрешены, например, во Владивостоке. Также запустить фейерверки в Новый год смогут жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. Вместе с тем там установят стенды о безопасных способах запуска пиротехники. Места площадок для запуска салютов можно уточнить на сайтах районных администраций. Официального праздничного шоу не ожидается.