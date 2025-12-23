Названы города России, в которых не будет новогодних фейерверков

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, полностью запретили фейерверки в Геленджике, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Белгороде, Волгограде, Красноярске, Брянске, Воронеже, Курске и Уфе.
Кроме того, новогоднего салюта не будет в Новороссийске. Там запуск фейерверков приостановят с 29 декабря по 11 января. В Анапе и Омске от пиротехники просят воздержаться (пометка «не рекомендовано»).
При этом салюты разрешены, например, во Владивостоке. Также запустить фейерверки в Новый год смогут жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. Вместе с тем там установят стенды о безопасных способах запуска пиротехники. Места площадок для запуска салютов можно уточнить на сайтах районных администраций. Официального праздничного шоу не ожидается.
Тем временем россиянам напомнили о правилах безопасного использования пиротехники на дачах.