Названы города России, в которых не будет новогодних фейерверков

В 15 российских городах запретили запускать фейерверки. В ряде городов салюты все же прогремят.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, полностью запретили фейерверки в Геленджике, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Белгороде, Волгограде, Красноярске, Брянске, Воронеже, Курске и Уфе.

Кроме того, новогоднего салюта не будет в Новороссийске. Там запуск фейерверков приостановят с 29 декабря по 11 января. В Анапе и Омске от пиротехники просят воздержаться (пометка «не рекомендовано»).

При этом салюты разрешены, например, во Владивостоке. Также запустить фейерверки в Новый год смогут жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. Вместе с тем там установят стенды о безопасных способах запуска пиротехники. Места площадок для запуска салютов можно уточнить на сайтах районных администраций. Официального праздничного шоу не ожидается.

Тем временем россиянам напомнили о правилах безопасного использования пиротехники на дачах.