Названы 12 продуктов, которые могут очистить зубы

Тем, кто носит брекеты, нужно исключить из рациона липкие продукты. Если человек проходит лечение на эстетических системах, надо придерживаться белой диеты. Такие брекеты могут окрашиваться. В этом случае рекомендуется исключить красящие продукты (черника, свекла, кофе и так далее). Оставить след, который впитается в поверхность брекетов, может даже яркая помада.