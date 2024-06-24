Названы 12 продуктов, которые могут очистить зубы

В экстренных ситуациях зубы можно почистить с помощью определенных продуктов. Об этом в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказала ортодонт Дина Воронина.
Как избавиться от налета
Если на эмали ощущается неприятный налет, нужно пожевать твердые овощи и фрукты: морковь, свекла, капуста, огурцы, яблоки, груши. Легкое очищающее действие оказывают орехи, семечки. Лучше всего же избавляет от налета сельдерей. Кроме того, он массирует десны и очищает зубы. Также продукт стимулирует слюноотделение. Это важно, поскольку слюна смывает бактерии и препятствует возникновению желтого налета.
Как отбелить зубы
В этом плане полезно будет пожевать ананас (сохраняет белизну зубов) и яблоко (яблочная кислота осветляет зубы, также фрукт массирует десны). Ортодонт подчеркнула, что белоснежной улыбки с помощью фруктов не добиться, но немного осветлить зубы можно.
Как избавиться от неприятного запаха изо рта
Он появляется, когда размножаются бактерии. Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, Дина Воронина советует съесть ананас или клубнику. Они усиливают слюноотделение и нейтрализуют вредные бактерии.
Также устранить неприятный запах помогают морковь и брокколи. Вместе с тем врач отметила, что лучше всего с проблемой справляется жвачка.
Таким образом, очистить зубы помогают следующие 12 продуктов: морковь, свекла, капуста, огурцы, яблоки, груши, орехи, семечки, ананас, сельдерей, клубника и брокколи.
«Конечно, данные меры не могут заменить зубную щетку, но все же иногда могут служить нам хорошими помощниками в уходе за полостью рта», — добавила ортодонт.
До чистки зубов она рекомендует отказаться от кофе, чая, красного вина, цветных лимонадов и ягодного сока, темных ягод, шоколада.
Тем, кто носит брекеты, нужно исключить из рациона липкие продукты. Если человек проходит лечение на эстетических системах, надо придерживаться белой диеты. Такие брекеты могут окрашиваться. В этом случае рекомендуется исключить красящие продукты (черника, свекла, кофе и так далее). Оставить след, который впитается в поверхность брекетов, может даже яркая помада.
Отметим, иногда зубы могут остро реагировать на сладкое. Почему так происходит, можно узнать тут.
Айгуль Сабитова