Названы 10 женских имен, которые гарантируют успех их обладательницам

Девочки с этим именем выделяются среди толпы и зачастую могут не вписываться в общество — а все из-за развитой не по годам мудрости. Александры будто рождаются с богатым жизненным опытом, что в будущем позволяет им легче развивать навыки даже в самых непростых профессиях. И хотя обладательницы этого имени не отличаются большой удачливостью, их твердый характер позволяет блестяще справляться со всеми препятствиями на пути и добиваться целей.