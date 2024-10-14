Названы 10 стран, которые внесут наибольший вклад в рост населения Земли до 9 млрд человек

В 2022 году численность людей на Земле превысило 8 млрд человек. Хотя общемировые темпы роста населения постепенно сокращаются, демографы прогнозируют, что еще на один миллиард больше нас станет примерно к 2037 году. При этом около половины этого роста численности населения придется всего на 10 стран мира. Каких именно? Ответ — в инфографике, опубликованной на портале Visual Capitalist.
Согласно прогнозам экспертов ООН по состоянию на сентябрь 2024 года, за следующие 13 лет больше всего вырастет население Индии — число жителей страны к 2037 году вырастет примерно на 147 млн человек и превысит 1,6 млрд человек. На втором месте идет Нигерия (+65 млн человек), а на третьем — Пакистан (+59 млн). В топ-5 по абсолютному приросту населения также вошли Демократическая Республика Конго (+51 млн) и Эфиопия (+46 млн).
Страны Азии и Африки составляют большинство и во второй пятерке рейтинга. Так, в Танзании к 2037 году будет жить на 28 млн человек, Бангладеш и Индонезия прибавят по 25 млн человек, а население Египта вырастет на 23 млн. Замыкают десятку США, где за 13 лет численность населения может увеличиться на 21 млн человек. В совокупности десять перечисленных стран «прибавят» к мировой популяции 490 млн человек.
Вероятно, многие обратили внимание что в списке отсутствует Китай. Поднебесная лишилась звания самой населенной страны мира в начале 2023 года, уступив первенство Индии. Пика население Поднебесной достигло в 2021 году, а в 2022-м начало сокращаться. В связи с этим власти страны ищут способы повысить упавшую рождаемость, которая грозит серьезными проблемами в экономике.
Что же касается роста численности населения планеты после 2037 года, то мнения экспертов расходятся. Например, в ООН полагают, что отметки в 10 млрд человеческая популяция достигнет примерно к 2056 году, а в 2100-м в мире будет жить около 11 млрд человек. В то же время в статье, опубликованной американскими исследователями в 2020 году в журнале The Lancet, говорится, что пика в 9,7 млрд человек население Земли достигнет в 2064 году, а затем начнет постепенно сокращаться. В результате к 2100 году на Земле будет жить «всего» от 6,3 млрд до 8,8 млрд человек.