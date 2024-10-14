Названы 10 стран, которые внесут наибольший вклад в рост населения Земли до 9 млрд человек

Что же касается роста численности населения планеты после 2037 года, то мнения экспертов расходятся. Например, в ООН полагают, что отметки в 10 млрд человеческая популяция достигнет примерно к 2056 году, а в 2100-м в мире будет жить около 11 млрд человек. В то же время в статье, опубликованной американскими исследователями в 2020 году в журнале The Lancet, говорится, что пика в 9,7 млрд человек население Земли достигнет в 2064 году, а затем начнет постепенно сокращаться. В результате к 2100 году на Земле будет жить «всего» от 6,3 млрд до 8,8 млрд человек.