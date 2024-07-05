Названы 10 признаков, по которым можно понять, что человек вырос с родителями-нарциссами

Жесткий контроль, нереалистично высокие стандарты, которым, как считали родители, вы должны были соответствовать, — все это привело к тому, что теперь сами исполняете родительскую роль по отношению к себе и требуете от себя невозможного. Вы — свой самый строгий, самый неумолимый критик, вы судите себя так жестко, как никто другой, вы во всем всегда вините себя, и вам не дождаться от себя жалости, сочувствия, принятия, слов поддержки.