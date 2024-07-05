Названы 10 признаков, по которым можно понять, что человек вырос с родителями-нарциссами

Родители с нарциссическими чертами личности неизбежно наносят своим детям тяжелые психологические травмы, с которыми им приходится разбираться всю жизнь. Черствость, холодность, сосредоточенность исключительно на себе, на своих интересах и удовольствиях — все это мало способствует тому, чтобы человек был внимательным, заботливым, поддерживающим родителем.
Вот наиболее часто встречающиеся признаки того, что вы росли в семье, где один или оба родителя — нарциссы.
1. У вас чрезвычайно низкая самооценка
Вы очень не уверены в себе, не цените и не уважаете себя. Это связано с тем, что родители-нарциссы часто пытаются самоутверждаться за счет своих детей, предъявляя к ним завышенные, нереалистичные ожидания. Как бы вы ни старались, вы никогда не оправдывали этих родительских ожиданий, вы всегда не дотягивали до задранной планки.
В «награду» вас постоянно критиковали, ругали, обесценивали. Это привело к тому, что внутри у вас, вне зависимости от ваших реальных достижений, живет постоянное ощущение, что вы неудачник, никчемное, ни на что не способное существо, которое вот-вот разоблачат.
2. Вам очень сложно заступаться за себя
В приоритете всегда были интересы и потребности родителей, поэтому все детство вам приходилось подавлять свои желания. Теперь, когда вы выросли, вам сложно отстаивать свои границы, не давать себя в обиду, во весь голос заявлять о своих интересах, нуждах и потребностях, и добиваться их удовлетворения. Эта проблема преследует вас и в отношениях, и в повседневных жизненных ситуациях.
3. Вы постоянно критикуете себя
Жесткий контроль, нереалистично высокие стандарты, которым, как считали родители, вы должны были соответствовать, — все это привело к тому, что теперь сами исполняете родительскую роль по отношению к себе и требуете от себя невозможного. Вы — свой самый строгий, самый неумолимый критик, вы судите себя так жестко, как никто другой, вы во всем всегда вините себя, и вам не дождаться от себя жалости, сочувствия, принятия, слов поддержки.
Еще одно последствие такого отношения — вы все время сомневаетесь в себе, всегда перепроверяете собственные действия и чувствуете себя ответственным за все, что пошло не так.
4. Вы считаете, что не заслуживаете любви
В детстве родители никогда вас искренне не хвалили и не благодарили, не высказывали и не проявляли свою любовь, поэтому сейчас вам сложно принимать комплименты, похвалы вашим достижениям. А если кто-то проявляет к вам любовь и привязанность, в глубине души вы уверены, что все это фальшь и манипуляции. Внутренняя уверенность в том, что вы не заслуживаете любви, может заставлять вас терпеть грубость и насилие в отношениях.
5. Вы испытываете потребность льстить и угождать другим людям
Именно такая стратегия поведения позволяла вам выживать в детстве, поэтому этот сценарий закрепился глубоко внутри. Угодливость и лесть позволяли предвосхищать и сглаживать надвигающиеся конфликты или эмоциональные вспышки у родителей, снижая риск душевного или физического ущерба. Теперь, став взрослым, вы ловите себя на том, что готовы буквально на все, на любые унижения, только бы избежать конфронтации с другими людьми.
6. Вы часто чувствуете стыд и вину
Излюбленные тактики родителей-нарциссов — перекладывание вины и эмоциональный шантаж. Поэтому у детей появляется постоянное чувство, что именно они виноваты в том плохом, что происходит с родителями, что они отвечают за родительские эмоции и поступки. Эти разъедающие душу чувства вины и стыда никуда не исчезают с возрастом, негативно сказываясь на всех сферах жизни.
7. Вы постоянно попадаете в токсичные романтические отношения
Царившие в дисфункциональной родительской семье манипуляции, эмоциональное насилие и другие подобные вещи заставляют вас подсознательно искать в партнерах нечто знакомое. В результате вы не в состоянии выбраться из бесконечного круга токсичности и созависимости.
8. Вы все время боитесь, что вас бросят
Родители-нарциссы, чтобы контролировать своих детей, часто угрожают, что уйдут, оставят, разлюбят их. Это приводит к тому, что внутри вас глубоко сидит страх быть покинутым, отверженным, который оказывает мощное влияние на способность доверять другим людям и формировать с ними здоровые отношения. Такой страх негативно сказывается и на любви, и на дружбе.
9. Вы склонны к эмоциональному перееданию или к зависимостям
Еда, алкоголь или наркотики вам нужны, чтобы справиться с душевной болью, с психологической травмой, нанесенной родителями-нарциссами, уйти от реальности, перестать вообще что-либо чувствовать.
10. Вы рано начали сексуальную жизнь
Дети, лишенные внимания, эмоционального тепла и душевной близости в нарциссической семье, часто начинают искать их на стороне с помощью секса. Им ошибочно кажется, что физическое влечение и любовь — это одно и то же.
Если вы заметили в себе некоторые или даже все признаки, приведенные выше, значит, вы уже сделали первый шаг на пути к исцелению и прекращению токсичного цикла семейной травмы. Только осознав, что с вами произошло в прошлом и происходит сейчас, вы сможете двигаться дальше.