Названо значение «Совета мира» Трампа для конфликта на Украине

По мнению политолога, вовлечение в украинское урегулирование как можно большего количества государств противоречит интересам России. Для российского руководства гораздо более предпочтительно добиться завершения конфликта через двусторонние переговоры с Соединенными Штатами. После этого возможно и подписание мирного договора с Украиной, полагает эксперт.