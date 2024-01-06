Названо точное время, необходимое для сна в течение дня

По статистике, каждый пятый взрослый человек включает в свой распорядок дня дремоту продолжительностью 20−30 минут. По словам директора программы Исследований сна и здоровья Аризонского университета в Тусоне Майкла Грэднера, это время отдыха нужно использовать не для того, чтобы наверстать часы сна, упущенные ночью. Эксперт рассказал, какое количество отдыха нужно человеку днем и о чем может говорить сонливость.

Майкл Грэднер не советует пытаться доспать днем то время, которого не хватило ночью. Он подчеркивает, что если человек просто не может бодрствовать, вероятно, у него либо плохое качество сна, либо имеются скрытые проблемы со здоровьем.

Однако если короткий сон помогает пережить день, тогда стоит немного вздремнуть. Специалист говорит, что 15−45 минут в течение дня — это идеальное время для отдыха с закрытыми глазами. Оно может улучшить память и производительность и снизить утомляемость до вечера.

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