Названо самое разрушительное расстройство сна из всех возможных

Эксперты рассказали о самом разрушительном расстройстве сна. Оно связано с бессознательной едой по ночам. Точнее, с перееданием во сне.
Американка Джилл училась в средней школе, когда начала есть во сне, рассказывает CNN. Несмотря на то, что она приносила еду к себе в постель, чтобы поглощать ее каждую ночь, она понятия не имела о том, что сделала, до следующего утра.
«Я просыпалась с этими контейнерами или обертками от целой коробки крекеров или печенья, которые лежали у меня на кровати или рядом с кроватью», — говорит 62-летняя Джилл, живущая в часе езды от Миннеаполиса.
«Многие люди думают, что это состояние такое: “О, ты встаешь, перекусываешь, а потом возвращаешься в постель”. Но это не так. Это совсем другое животное», — сказала Джилл о своем бессознательном ночном поведении.
«Я не просто встаю один раз и съедаю кусочек того или иного», — говорит она. «Я могу съесть целую упаковку печенья, затем снова встать и съесть четыре тарелки хлопьев, затем снова встать и съесть целую коробку крекеров “Грэм”. И это всегда жирная нездоровая пища, и никогда — “О, я собираюсь съесть яблоко”.
По словам Джилл, со временем плохое питание по ночам и нарушение сна могут сказаться на самочувствии.
«Я даже не могу передать, насколько плохо вы себя чувствуете», — сказала она. «Вы вставали бессчетное количество раз за ночь, поэтому не были отдохнувшими и употребляли огромное количество вредной пищи. Затем вы просыпаетесь и — бум! — вам приходится работать весь остаток дня. И именно этим я занимался долгие годы».
Джилл страдает расстройством пищевого поведения, связанным со сном, также известным как переедание во сне — состояние возбуждения, при котором часть мозга просыпается, в то время как остальная часть спит. Прием пищи во сне — это парасомния, ненормальное или необычное поведение во время сна, подобное лунатизму, разговорам во сне, кошмарам во сне и сексу во сне, или сексомнии.
«Из всех парасомний расстройство пищевого поведения, связанное со сном, оказывает наихудшее влияние на жизнь людей», — сказал доктор Карлос Шенк, профессор и старший психиатр Медицинского центра округа Хеннепин при Университете Миннесоты.
«Эти люди отказываются от приема пищи почти каждый вечер. Они набирают вес. Утром они чувствуют себя несчастными. Это влияет на всю их жизнь и просто ужасно», — сказал Шенк, который специализируется на лечении парасомний.
«Что-то вызывает сигнал тревоги в центральной нервной системе, и ваше тело активизируется, в то время как ваши когнитивные способности находятся в глубоком сне», — сказал он.
В смешанном состоянии сна и бодрствования, которое называется приемом пищи во сне, древний мозг берет верх, выискивая продукты, которые могли бы удовлетворить потребность организма в удовольствии. По словам Шенка, такие продукты, как конфеты, печенье, пирожные, пончики, чипсы и крекеры, лучше всего употреблять во время еды во сне.
«Вы ничего не контролируете, вас ничто не сдерживает, — сказал он. — Люди могут употреблять продукты, на которые у них аллергия, а затем испытывать аллергическую реакцию. Это редко, но случается. А поскольку они выбирают такие продукты, как арахисовое масло, шоколад, остатки бананового пирога с кремом или макароны, которые способствуют ожирению и чрезмерно обработаны, у них может развиться или усугубиться диабет или гипертония».
По словам доктора Шенка, из всех парасомний, связанных с приемом пищи во время сна, наиболее сложно поддается лечению, и вероятность успеха составляет всего две трети. Для сравнения, успех лечения составляет более 75% у пациентов с сексомнией, лунатизмом или ночными кошмарами.
«У вас может быть человек, который много лет ходил во сне, но как только он начинает есть по ночам, вскоре прием пищи становится единственным признаком лунатизма, — сказал Шенк. — Есть что-то непреодолимое в том, чтобы есть на ночь и ходить во сне — кому захочется переставлять мебель или просто бродить по дому, когда можно пойти поесть?».
Выйдя замуж, когда ей было чуть за 20, Джилл продолжала есть по ночам в постели рядом со своим новым мужем. К счастью, по ее словам, он крепко спал.
«Он просыпался утром в постели, полной крошек и оберток, и спрашивал: “Что с тобой не так?” Он думал, что я сумасшедшая, — сказала она. “Он не понимал. И я не понимала, потому что делала это не нарочно”.
Здоровье Джилл пошатнулось. Она не только набрала вес из-за лишних калорий, но и качество ее рациона резко упало.
«Я придерживаюсь здорового питания, но часто чувствовала себя настолько плохо в течение дня, что меньше всего хотела есть, даже здоровую пищу», — сказала Джилл. — А кто бы стал, если бы ты каждый вечер съедал столько, сколько стоит шесть ужинов на День благодарения подряд?
Смущенная своим поведением, Джилл десятилетиями держала свои привычки во время сна при себе. Только когда у ее сына развилось расстройство, называемое идиопатической гиперсомноленцией, при котором он мог спать по 18 и более часов подряд, она начала расспрашивать врачей о своем собственном состоянии. К сожалению, по ее словам, обсуждение этой темы не увенчалось успехом.
«Многие врачи, с которыми я разговаривала, понятия не имели, что со мной не так, или просто не понимали этого. Один врач сказал: “Ну, может быть, съешьте кусочек хлеба перед сном”. О, да, это наверняка решит проблему, “презрительно сказала Джилл.
«Если у вас нет этого расстройства или вы не живете с ним, у вас не будет полного понимания, но я действительно думала, что врачи будут знать больше», — добавила она.
«И проблема была в том, что тогда я чувствовала себя одинокой, полагая, что со мной что—то не так — раз врачи этого не понимали, значит, это моя вина».
После нескольких лет безуспешных визитов к врачу Джилл открыла для себя лечебный центр Шенка в Миннеаполисе. Впервые она прошла лабораторное исследование сна, которое показало, что у нее синдром беспокойных ног — неврологическое расстройство, вызывающее неприятные ощущения в ногах и непреодолимое желание ими двигать. Эти ощущения часто начинаются по вечерам и могут длиться всю ночь.
«Теперь это стало проявлением синдрома беспокойного тела», — сказала Джилл. «Это подергивание, как будто внутри ползает насекомое, которое путешествует по всему моему телу».
Чтобы облегчить постоянное подергивание по вечерам перед сном, Джилл может ходить по дому, размахивая руками и ногами в отчаянной попытке избавиться от этого ощущения.
«Ты просто становишься таким несчастным, тебе становится так некомфортно, что ты раскачиваешь свои части тела, как бы пытаясь их утомить», — сказала она. «Бывают ночи, когда у тебя просто подергивания, о, я даже не могу тебе сказать, я плачу, это так ужасно».
По словам Шенка, синдром беспокойных ног является одной из четырех потенциальных причин переедания во сне.
«У вас может развиться сонливость из-за лунатизма, апноэ во сне, некоторых лекарств от бессонницы или, как у Джилл, из-за синдрома беспокойных ног», — сказал он. «Все это может быть основной причиной расстройства пищевого поведения, связанного со сном, и именно поэтому в медицине мы называем это последним распространенным расстройством пищеварительного тракта. По сути, все дороги ведут в Рим».
Однако Джилл начала есть во время сна задолго до того, как синдром беспокойных ног стал основной жалобой. По словам Шенка, исследования показали, что прием пищи во сне может происходить в первую очередь.
«Мы изучали в лаборатории группу пациентов, которые ели во время сна, и у них были периодические движения конечностями во время приема пищи во сне», — сказал он. «Затем, о чудо, пять или 10 лет спустя у них развился классический синдром беспокойных ног. Таким образом, прием пищи во время сна может стать первым признаком будущего синдрома беспокойных ног».
По словам Шенка, другие факторы риска переедания во время сна включают в себя семейную историю расстройств пищевого поведения любого рода, а также пол человека.
«В еде, связанной со сном, примерно на 70% преобладают женщины, в то время как при сексуальной бессоннице, например, на 80% преобладают мужчины», — сказал он. «Возможно, этому способствует то, что общество уделяет особое внимание соблюдению диеты; если кто-то ограничивает себя в еде в дневное время и не получает достаточного количества калорий, это может привести к увеличению потребления пищи во время сна».
Мать Джилл всегда сидела на диете, вспоминает она, и задается вопросом, не повлиял ли этот фактор на ее поведение. «Знаете, самое главное — нужно было быть стройной, и мне интересно, понимала ли я это в детстве. Но я действительно не знаю, “сказала Джилл.
По словам Шенка, семьи могут попытаться помочь своим близким, разбудив их во время приема пищи во сне. Однако иногда это может иметь неприятные последствия.
«Человек может стать раздражительным и злым и сказать: “Не мешайте мне делать то, что я должен”. Однажды я лечил мать-одиночку с тремя детьми-подростками, которая платила своим троим детям за то, чтобы они спали в спальных мешках на кухне», — сказал он.
«Когда она приходила ночью на кухню, ее дети говорили: “Прекратите, вы заплатили нам, чтобы мы вас остановили!” Угадайте, что произошло? Она была так расстроена, что заплатила своим детям еще денег, чтобы они вернулись в свои кровати и дали ей спокойно поесть».
Прошло более 20 лет с тех пор, как Джилл впервые посетила клинику Шенка. Сегодня, по ее словам, ее синдром беспокойных ног и расстройство пищевого поведения, связанные со сном, в основном под контролем, благодаря коктейлю из трех лекарств, которые прописал Шенк.
"Я принимаю их рано вечером, потому что требуется некоторое время, чтобы лекарства подействовали — даже доктор Шенк был удивлен, что я принимаю их так рано, чтобы мой организм успокоился перед сном.
«Лекарства помогают в 95% случаев, но иногда у меня бывают плохие дни и ночи», — сказала она. «Когда они не помогают, это просто изматывает».
Она делает все возможное, чтобы в ее доме не было чрезмерно обработанных продуктов, вызывающих аллергию, и это желание иногда нарушается угощениями, которые она готовит, когда ее навещают внуки. Но жизнь стала намного лучше, чем до того, как она начала лечение.
«Я очень, очень, очень благодарна за то, что наконец-то нашла кого-то, кто понимает, через что мне приходится проходить», — сказала Джилл. «Я знаю, что тысячи людей страдают так же, как и я, и я искренне сочувствую им. Это нелегкий путь».
Ее совет другим? По ее словам, будьте лучшим защитником самого себя. Проведите исследование и прочитайте все, что сможете, об этом расстройстве, чтобы знать, какие вопросы следует задать врачу. И, прежде всего, по ее словам, попросите выписать рецепт на исследование сна, чтобы выяснить, что вызывает такое поведение.
«Не позволяйте врачам подавлять вас, выводить из себя или заставлять плохо себя чувствовать», — сказала она.
«Один врач может не захотеть проводить исследование сна, поэтому найдите другого врача, который согласится. Просто продолжайте бороться, пока не найдете подходящего врача. Выслушайте второе мнение, даже третье, если считаете, что это необходимо. Просто не сдавайтесь».