Названо самое разрушительное расстройство сна из всех возможных

«Вы ничего не контролируете, вас ничто не сдерживает, — сказал он. — Люди могут употреблять продукты, на которые у них аллергия, а затем испытывать аллергическую реакцию. Это редко, но случается. А поскольку они выбирают такие продукты, как арахисовое масло, шоколад, остатки бананового пирога с кремом или макароны, которые способствуют ожирению и чрезмерно обработаны, у них может развиться или усугубиться диабет или гипертония».