Названо самое популярное оправдание опозданий на работу

«Самым частым оправданием опозданий на работу, по словам эйчаров, являются пробки (28% опрошенных). Даже не оправдание, а честная констатация факта, — “проспал” — на втором месте с 13% голосов», — выяснили аналитики.
Каждый десятый работодатель чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. 6% эйчаров самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 5% — семейные неурядицы и проблемы с детьми. Еще варианты оправданий: аварии на дорогах (4%), плохое самочувствие (3%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 2%).
Среди нестандартных, смешных и нелепых оправданий, которые вспомнили эйчары, — забывчивость («Забыл, куда иду»; «Забыл, что трудоустроился…»), романтичность («Засмотрелся на рассвет»), фобии («Испугался вставать»), рассеянность («Не в то такси сел»; «Перепутал дни недели») и ситуации, подстроенные хвостатыми («Кони перегородили дорогу»; «Любимая кошка окотилась»; «Уснул котик утром на человеке»).
Исследование проводилось среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала. Размер выборки — 1000 респондентов.