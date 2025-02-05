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Названо самое популярное оправдание опозданий на работу

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Самое популярное объяснение опозданий на работу у россиян — это пробки на дорогах, но встречаются и более редкие оправдания в духе «котик заснул на коленях» или «кони перегородили дорогу», показало исследование SuperJob для РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Самым частым оправданием опозданий на работу, по словам эйчаров, являются пробки (28% опрошенных). Даже не оправдание, а честная констатация факта, — “проспал” — на втором месте с 13% голосов», — выяснили аналитики.

Каждый десятый работодатель чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. 6% эйчаров самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 5% — семейные неурядицы и проблемы с детьми. Еще варианты оправданий: аварии на дорогах (4%), плохое самочувствие (3%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 2%).

Среди нестандартных, смешных и нелепых оправданий, которые вспомнили эйчары, — забывчивость («Забыл, куда иду»; «Забыл, что трудоустроился…»), романтичность («Засмотрелся на рассвет»), фобии («Испугался вставать»), рассеянность («Не в то такси сел»; «Перепутал дни недели») и ситуации, подстроенные хвостатыми («Кони перегородили дорогу»; «Любимая кошка окотилась»; «Уснул котик утром на человеке»).

Исследование проводилось среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала. Размер выборки — 1000 респондентов.