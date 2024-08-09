Названо самое крепкое в мире пиво

Пиво продается с этикеткой с предупреждением, которое предостерегает смельчаков выпивать не более 35 миллилитров за один раз, чтобы избежать интоксикации и потенциальных проблем со здоровьем. Также компания, производящая напиток, заявила, что не несет ответственности за возможные риски.