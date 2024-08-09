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Названо самое крепкое в мире пиво

От него немеет язык.

Источник: Freepik

Все алкогольные напитки следует употреблять в ограниченных количествах. Особенно это касается Beithir Fire — самого крепкого пива в мире.

Beithir Fire представляет собой ячменный эль с содержанием 75% алкоголя. Напиток варится в течение двух месяцев, замешивается с чистым спиртом, а после проходит ферментацию и тройную фильтрацию для удаления всех примесей.

Пиво продается с этикеткой с предупреждением, которое предостерегает смельчаков выпивать не более 35 миллилитров за один раз, чтобы избежать интоксикации и потенциальных проблем со здоровьем. Также компания, производящая напиток, заявила, что не несет ответственности за возможные риски.

Все, кто попробовал это пиво, говорят об онемении языка и очень сильном жжении в горле всего лишь после одного глотка.

Beithir Fire является не только самым крепким пивом в мире, но и одним из самых дорогих. Его стоимость составляет 45,95 фунтов стерлингов (чуть более пяти тысяч рублей).

Ранее был назван самый крепкий кофе в мире.

Анна Морозова