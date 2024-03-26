Названо пять признаков отсутствия личных границ

Второй признак отсутствия личных границ — желание всем понравиться, быть хорошим в глазах окружающих. Так, например, женщина, боясь обидеть подругу, будет выслушивать её бесконечные жалобы на личную жизнь. Чтобы прервать чужой монолог, психолог рекомендовала сослаться на занятость. При этом нужно понимать, что отказ служить ушами не делает вас плохим человеком, отметила она.