Названо оптимальное время для утреннего пробуждения

Врач отметила, что единого мнения относительно оптимального времени отхода ко сну не существует: одни специалисты советуют всегда засыпать до полуночи, другие считают главным правилом регулярность, то есть необходимость ложиться спать в одно и то же время. «Я бы сделала акцент на гигиене сна: убедитесь, что у вас в спальне кромешная тьма, блэкаут-шторы или маска на лице, температура в комнате — 18−20℃, затемнение светодиодов на всех электронных устройствах, достаточный уровень вентиляции и чистоты воздуха в помещении, “тяжелое одеяло” при синдроме беспокойных ног и беспокойном сне», — дала советы врач.