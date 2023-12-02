Названо новое полезное свойство кофе и чая

В исследовании, которое длилось около 20 лет, приняли участие примерно 12 тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет. В ходе первого этапа эксперимента испытуемые заполнили опросники для оценки количества употребляемого чая и кофе. Эти продукты богаты кофеином — химическим соединением класса алкалоидов. Он широко используется в качестве психостимулятора. Добровольцы также предоставили информацию о своих социально-демографических характеристиках, истории болезни, росте и весе, пищевых привычках, уровне физической активности и продолжительности сна.

Во время второго этапа исследования (2006−2010 годы) организаторы попросили добровольцев сообщить, изменились ли их вес и состояние здоровья. В ходе третьего опроса, проведенного с 2014 по 2017 год, участников, средний возраст которых составлял 73 года, попросили рассказать о своем самочувствии. Помимо этого, ученые оценили показатели физической силы и подвижности участников.