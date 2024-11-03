Названо новое опасное последствие COVID-19

В рамках исследования с участием 200 тысяч взрослых добровольцев ученые отследили, как коронавирусная инфекция влияет на регуляцию липидов в крови. В течение трех лет, предшествовавших началу пандемии (2017−2019 годы) ученые собирали данные о липидном профиле крови каждого испытуемого. Затем исследователи оценили распространенность дислипидемии в той же группе в 2020—2022 годах, исключив из анализа тех людей, у которых ранее были диагностированы нарушения липидного обмена (а также лиц, принимающих гиполипидемические препараты).