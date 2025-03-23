Названо неожиданное преимущество похудения

Отмечается, что испытуемые избавились от лишнего веса с помощью бариатрической хирургии. Это комплекс хирургических операций на желудке и кишечнике, направленных на коррекцию их объемов. Через год после операции участники потеряли в среднем около 30 килограммов, а через четыре года чуть более половины пациентов набрали как минимум 20% от сброшенного веса.