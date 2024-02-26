Названо назначение найденной на Тайване глиняной ручки в форме кобры

Археологи Национального университета Цинхуа на Тайване обнаружили керамическую ручку в форме змеи, возраст которой составляет около 4 тысяч лет. Исследователи раскопали находку в песчаной дюне на северо-западном побережье острова. Кроме того, на побережье были найдены многочисленные доисторические археологические артефакты с Тайваня. По словам Хун-Линь Чиу, среди них участок обширной обработки каменных орудий. В этом регионе было открыто также несколько каменных отщепов и сердцевин.