Названо назначение найденной на Тайване глиняной ручки в форме кобры

Согласно сообщению Newsweek, ручка глиняного сосуда в форме змеи была обнаружена на северо-западе Тайваня, на месте, где также был найден крупномасштабный центр обработки каменных орудий. Археолог Чиу отметил, что «змеиная» ручка напоминает кобру с поднятой головой и выпуклыми складками кожи на голове и шее.
Археологи Национального университета Цинхуа на Тайване обнаружили керамическую ручку в форме змеи, возраст которой составляет около 4 тысяч лет. Исследователи раскопали находку в песчаной дюне на северо-западном побережье острова. Кроме того, на побережье были найдены многочисленные доисторические археологические артефакты с Тайваня. По словам Хун-Линь Чиу, среди них участок обширной обработки каменных орудий. В этом регионе было открыто также несколько каменных отщепов и сердцевин.
Выполненный в форме кобры с приподнятой верхней частью туловища и расправленным капюшоном, готовой нанести удар, этот предмет, возможно, служил чем-то вроде ручки для более крупного предмета, такого как сосуд или церемониальный кувшин. Артефакт представляет тайваньскую кобру, которая, согласно Heritage Daily, «является единственным видом кобры из семейства Elapidae, проживающим на Тайване».
«Змеи часто рассматриваются как символические животные в религии, мифологии и литературе и считаются мостом между небом и человеком, благодаря их способности сбрасывать кожу», — добавил Хун-Линь Чиу.
Исследователи определили возраст артефакта в форме змеи, используя методы радиоуглеродного датирования.
В древних обществах считалось, что линька змей символизирует переход от жизни к смерти, размножение или изменения. Многие древние сообщества в Восточной Азии и других частях мира разделяют общую символику в виде змей.
«Эта 4000-летняя керамическая ручка в форме змеи имеет яркую фигуру, похожую на кобру, с поднятой головой и выпуклыми кожными складками на голове и шее. Мы полагаем, что этот незавершенный артефакт, возможно, был глиняной посудой, использовавшейся в ритуальных целях», — рассказал Чиу.
Ученые считают, что этот глиняный предмет в форме змеи можно интерпретировать как церемониальный инструмент, используемый шаманами древних племен для совершения ритуалов, иллюстрирующий, как образы животных были включены в церемониальные инструменты в древних обществах, формируя их системы верований и знания.
«Это отражает то, что древние общества включали изображения животных в ритуальные жертвенные сосуды, чтобы продемонстрировать свои верования и когнитивные системы», — прокомментировал археолог.
Аналогичные артефакты на змеиную тематику были обнаружены и в других регионах, что подчеркивает широкое значение изображений змей в древних культурах. Напомним, что в сентябре прошлого года археологи в Мексике обнаружили крышку склепа, которая был украшен изображением змеи. В 2021 году на в юго-западной части Финляндии был найден деревянный посох, вырезанный в виде змеи.