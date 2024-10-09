Названо настоящее имя автора «12 стульев» и «Золотой телёнок»: кто скрывался под маской Ильфа и Петрова

Знаменитая дилогия о приключениях Остапа Бендера, состоящая из романов «Двенадцать стульев» (12+) и «Золотой телёнок» (16+), давно вошла в золотой фонд русской литературы. Однако за десятилетия после их выхода не утихают споры о том, кто на самом деле стоял за созданием этих шедевров. Многие считают, что Ильф и Петров, чьи имена значатся на обложке, были лишь фигурами прикрытия, а настоящим автором романов мог быть совсем другой человек. В недавней книге-исследовании выдвигается гипотеза, что реальным создателем знаменитой сатиры был Михаил Булгаков.