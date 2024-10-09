Как родилась идея «Двенадцати стульев» (12+)?
История появления романа начинается с известного писателя Валентина Катаева, автора повести «Белеет парус одинокий» (12+). По одной из версий, именно Катаев придумал сюжет о спрятанных в стульях сокровищах и решил предложить эту идею начинающим писателям Илье Ильфу и Евгению Петрову, которые в то время работали в газете «Гудок» (18+). Катаев, как шутил сам, чувствовал себя своего рода «Дюма-отцом», отдающим свои идеи другим авторам для разработки.
Ильф и Петров восприняли предложение с энтузиазмом и за три месяца написали «Двенадцать стульев» (12+). Несмотря на молодость (Ильфу было 30, а Петрову — 25 лет), их совместная работа привела к появлению романа, который вскоре стал невероятно популярным. Однако немногие знают, что на этапе написания Валентин Катаев оказывал активную консультационную помощь авторам, а публикация книги произошла при поддержке Владимира Нарбута, известного поэта и редактора.
Загадка второго романа
Если создание «Двенадцати стульев» (12+) прошло относительно быстро и гладко, то продолжение — «Золотой телёнок» (16+) — далось авторам гораздо труднее. Работа над книгой длилась с 1929 по 1931 год, и многие заметили, что по стилю и содержанию она отличается от первой части. Именно этот факт вызвал у некоторых исследователей подозрения относительно того, кто же был настоящим автором этих романов.
Версия Ирины Амлински
В 2013 году исследовательница Ирина Амлински опубликовала книгу, в которой утверждает, что «Двенадцать стульев» (12+) и «Золотой телёнок» (16+) были написаны не Ильфом и Петровым, а другим автором, а сами они лишь дали своё имя произведению. Она обратила внимание на стилистические особенности текста и пришла к выводу, что стиль написания значительно отличается от других произведений тандема.
Амлински выдвинула гипотезу, что ключевая фигура в создании этих романов — не кто иной, как Валентин Катаев. Будучи опытным писателем, он мог руководить процессом создания романа, а Ильф и Петров выполняли роль исполнителей. Однако, по мнению Амлински, за этим стоял ещё один тайный автор.
Булгаков — настоящий создатель?
Амлински и другие исследователи предполагают, что истинным автором мог быть Михаил Булгаков. Он был близко знаком с Ильфом и Петровым, работал вместе с ними в редакции «Гудка» и отличался способностью быстро писать сложные сатирические произведения. Его творчество всегда было насыщено сатирой и иронией, что отлично сочетается с духом «Двенадцати стульев» (12+) и «Золотого телёнка» (16+).
Интересно, что сразу после выхода романа Булгаков получил трёхкомнатную квартиру в Москве и вернул себе рукописи, ранее изъятые ГПУ. Некоторые исследователи видят в этом подтверждение того, что Булгаков мог быть автором произведений о Бендере, ведь такая щедрость со стороны государства могла быть не случайной.
Странности в литературной карьере Ильфа и Петрова
Ещё одним аргументом в пользу гипотезы об авторстве Булгакова является тот факт, что ни одно другое произведение Ильфа и Петрова не достигло такого успеха, как дилогия о Бендере. Их следующие книги, включая «Одноэтажную Америку» (16+), по стилю и содержанию сильно отличались от сатирических романов.
Также исследователи отмечают, что язык Булгакова в «Мастере и Маргарите» (16+) удивительно схож с языком «Двенадцати стульев» (12+). Например, сравнение отдельных фраз из обоих романов показывает сходство ритма и музыкальности текста. Эти совпадения дают основания полагать, что Булгаков мог участвовать в создании дилогии, даже если его имя не было указано на обложке.
Тайна, оставшаяся в истории
В конечном итоге, вопрос об истинном авторе «Двенадцати стульев» (12+) и «Золотого телёнка» (16+) остаётся открытым. Возможно, Булгаков действительно написал эти произведения, но предпочёл остаться в тени, чтобы избежать проблем с властями. Рукописи романов, которые могли бы дать ответ на этот вопрос, не сохранились, а большинство участников событий ушли из жизни, унеся с собой свои секреты.
Как бы там ни было, читатели по-прежнему наслаждаются бессмертными произведениями о приключениях Остапа Бендера. Будь то Ильф, Петров, Катаев или Булгаков — эти романы останутся важной частью русской литературы, которая продолжает вдохновлять новые поколения.