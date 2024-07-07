Названо количество шоколада, которое можно есть в день

«Если говорить про рекомендованное количество употребления шоколада, то нет четкого ответа на этот вопрос. Всё зависит от образа жизни человека, его веса, состояния здоровья. Но ВОЗ рекомендует, чтобы на долю добавленного сахара приходилось 10% от калорийности всего рациона. Для здорового человека с суточной калорийностью 2500 ккал, допустимая максимальная норма добавленного сахара составляет 250 ккал в сутки. Если в качестве десерта в течение дня человек решил съесть только шоколад, то он может съесть 30−50 гр шоколада в сутки», — рассказала врач.