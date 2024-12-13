Названо ключевое блюдо в рационе долгожителей Калифорнии. Это удивит

Исследователи изучили образ жизни жителей «голубых зон» — регионов, где люди чаще всего доживают до 100 лет. Оказалось, что в рацион долгожителей часто входит овсяная каша на завтрак. Об этом сообщает портал Surrey Live.
Термин «голубые зоны» был введен в 2005 году журналистом National Geographic Дэном Бюттнером для обозначения регионов мира, где отличаются крепким здоровьем и долголетием. К таким зонам относятся Окинава (Япония), Сардиния (Италия), Лома-Линда (Калифорния, США), полуостров Никоя (Коста-Рика) и Икария (Греция).
Жители этих регионов часто доживают до 90 и даже 100 лет и реже страдают от возрастных заболеваний. Образ жизни в «голубых зонах» характеризуется умеренной физической активностью, в их рационе преобладает растительная пища, а потребление белка (особенно животного происхождения) сведено к минимуму.
Лома-Линда — это небольшой город в Южной Калифорнии. Там живут представители общины Церкви адвентистов седьмого дня. Эти люди в среднем живут в десять раз чаще доживают до столетия, чем средние американцы.
Одним из секретов их долголетия оказалось питание. Жители Лома-Линды предпочитают есть на завтрак овсянку. Например, столетняя жительница Лома-Линды Мардж Джеттон ест овсянку каждый день по утрам. Кроме того, она выпивает шесть стаканов воды и старается ходить быстрым шагом.
Диетолог Хелен Белл считает овсянку одним из лучших продуктов для здоровья сердца. По ее словам, польза кроется в содержании бета-глютена (это растворимая клетчатка, которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний). Бета-глютен помогает снизить количество холестерина и укрепляет иммунную систему. Диетолог посоветовала есть овсянку на завтрак всем, кто стремится к долголетию. В кашу можно добавить фрукты и орехи, чтобы сделать ее еще более полезной.
Ранее педиатр, кандидат медицинских наук Эльмира Каширина в комментарии РБК Life рассказала, что овсяная каша помогает улучшить пищеварение и полезна при проблемах с кишечником, содержит много витаминов. При этом она порекомендовала включать в рацион и другие каши — гречневую, рисовую, кукурузную и пшенную — и периодически чередовать их. Овсяная каша полезна тем, кто страдает заболеваниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта — особенно в жидком и разваренном виде.