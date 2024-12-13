Названо ключевое блюдо в рационе долгожителей Калифорнии. Это удивит

Диетолог Хелен Белл считает овсянку одним из лучших продуктов для здоровья сердца. По ее словам, польза кроется в содержании бета-глютена (это растворимая клетчатка, которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний). Бета-глютен помогает снизить количество холестерина и укрепляет иммунную систему. Диетолог посоветовала есть овсянку на завтрак всем, кто стремится к долголетию. В кашу можно добавить фрукты и орехи, чтобы сделать ее еще более полезной.