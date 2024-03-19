Названо качество характера, помогающее построить крепкие отношения

Чтобы выяснить, какие качества характера влияют на удовлетворенность отношениями, ученые проанализировали быт 113 сожительствующих пар. Исследователи попросили участников (по отдельности) сообщить, чувствуют ли они себя счастливыми со своим партнером. Также участникам было предложено рассказать о стратегиях преодоления трудностей (как в отношениях, так и в других аспектах жизни) и самооценить способность отказываться от недостижимых целей, выбирая более реалистичные.