Названо главное требование лидера Сирии на встрече с Путиным

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник.
«Он (…) официально потребует выдачи Асада, союзника России, для суда по делу о предполагаемых преступлениях против сирийцев», — утверждается в публикации.
По данным источника, аш-Шараа также намерен обсудить дальнейшую судьбу российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы России в Хмеймиме.