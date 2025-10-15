Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо главное требование лидера Сирии на встрече с Путиным

Reuters: Ахмед аш-Шараа потребует выдать Асада на встрече с Путиным.

Источник: РИА "Новости"

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник.

«Он (…) официально потребует выдачи Асада, союзника России, для суда по делу о предполагаемых преступлениях против сирийцев», — утверждается в публикации.

По данным источника, аш-Шараа также намерен обсудить дальнейшую судьбу российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы России ​​в Хмеймиме.