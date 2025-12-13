Названо единственное российское блюдо в списке худшей еды мира

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого объяснила, что наладить пищевые привычки и справиться с расстройством пищевого поведения поможет режим питания. По ее словам, в день у человека должно быть три основных приема пищи и примерно один-два перекуса. При этом эксперт призвала не бояться жиров и углеводов, потому что они нужны организму, как и белки.