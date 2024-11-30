Названо блюдо с самым высоким содержанием витамина D

По словам медика, суточная норма витамина D для взрослого человека составляет около 600 международных единиц (МЕ). Людям старше 50 лет надо употреблять в день не менее 1000 МЕ. Лидерами по содержанию «солнечного» витамина являются лосось, икра и сыр. А вот во фруктах и овощах, по словам врача, его практически нет. Исключение составляют грибы.