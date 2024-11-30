Названо блюдо с самым высоким содержанием витамина D

По словам медика, суточная норма витамина D для взрослого человека составляет около 600 международных единиц (МЕ). Людям старше 50 лет надо употреблять в день не менее 1000 МЕ. Лидерами по содержанию «солнечного» витамина являются лосось, икра и сыр. А вот во фруктах и овощах, по словам врача, его практически нет. Исключение составляют грибы.
«Надо помнить, что витамин D — это жирорастворимый витамин. Поэтому жиры в еде улучшают усвоение витамина D. Очень часто люди, придерживающиеся здорового рациона, начинают исключать жиры из своего рациона: покупают нежирные сорта мяса, рыбы, исключают какие-либо масла. Это неправильно», — отметила Фетисова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Сделать салат ещё полезнее поможет куриное яйцо, поскольку в желтке — 5% дневной дозировки витамина.
Ранее учёные выяснили, что недостаток витамина D может ускорить негативные изменения в мозге. Дело в том, что достаточный уровень витамина D связан с замедлением атрофии гиппокампа — области мозга, которая отвечает за обучение и память.