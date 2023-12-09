Названо безопасное количество яиц в день при повышенном холестерине

В одном большом яйце содержится примерно 186 мг холестерина — более половины дневной нормы в 250−300 мг. Сейчас большинство диетологов отказались от какой-либо строгой нормы и просто призывают людей сосредоточиться на минимизации насыщенных и трансжиров.

Современные исследования показывают, что людям с высоким уровнем холестерина в крови с высоким не нужно избегать яиц полностью: они являются хорошим источником белка и полезных жиров, витаминов (A и B12) и минералов (селена), а также холина. Большинство здоровых людей могут есть до двух яиц в день в рамках здоровой диеты, отмечает Health.

Кроме того, холестерин из еды может не оказывать негативного влияния на уровень холестерина в крови и не способствовать риску сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что значительная часть холестерина вырабатывается в печени, поэтому не всегда его можно снизить диетой: часто требуется прием лекарств — статинов.