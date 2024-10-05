Названа ягода, укрепляющая сердце и сосуды

Кроме того, исследование показало, что смородина богата калием и линолевой кислотой. Калий отвечает за нормализацию сердечного ритма и регуляцию давления, а линолевая кислота укрепляет иммунитет, улучшает функционирование мозга и ускоряет обменные процессы в организме, помогая худеть.