Названа ягода, наиболее полезная для здоровья женщин

Токсиколог Михаил Кутушов в разговоре с изданием «Доктор Питер» настоятельно рекомендует всем женщинам добавить в рацион клюкву. По словам врача, ее можно назвать самой полезной ягодой для женского здоровья.
По его словам, это натуральное эффективное средство от цистита. Ягода помогает бороться с инфекциями мочевыводящих путей.
«В составе клюквы имеется ряд веществ, в частности, проантоцианы А-типа, которые подавляют и блокируют размножение бактерий на слизистых мочевыделительного тракта», — объясняет токсиколог.
Кроме того, ягода содержит витамин С (он поддерживает иммунитет и улучшает состояние кожи), Е (антиоксидант для молодости и красоты, витамин также полезен для репродуктивной системы), марганец (нужен для правильного обмена веществ), медь (полезна для сердечной мышцы).
Кроме того, в клюкве содержится много антиоксидантов, которые снижают активность хронического воспаления, защищают от злокачественных новообразований, рака толстой кишки, снижают вероятность раннего развития сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца.
«Если вы включите клюкву в свой рацион, то также защитите ЖКТ от бактерии хеликобактер пилори, которая провоцирует гастрит и язву», — добавил Михаил Кутушов.
Лучше всего пить клюквенный сок или воду. Для этого нужно прокрутить замороженную или свежую ягоду с водой в блендере. Можно есть клюкву и просто так, главное — не подвергать ее термообработке.
Врач отметил, что некоторым людям эту ягоду есть нельзя. Это пациенты с мочекаменной болезнью (соли щавелевой кислоты в составе продукта повышают риск образования камней), с воспалительными процессами в печени и желчном пузыре, язвой желудка или его повышенной кислотностью.
Ранее ученые рассказали, что клюква полезна благодаря высокому содержанию особых небольших волокон.
Айгуль Сабитова