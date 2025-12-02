Названа восходящая звезда в окружении Трампа

До этого газета The New York Times со ссылкой на «бывшего высокопоставленного российского чиновника» сообщила, что в РФ положительно отнеслись к Дэниелу Дрисколлу в качестве «явной замены» спецпредставителю США по Украине Киту Келлогу. По словам собеседника издания, Дрисколл выглядит «здравомыслящим», в отличие от Келлога, которого в Кремле считали слишком проукраинским.