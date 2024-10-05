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Названа утренняя привычка, которая повышает тревожность и усиливает стресс

Проснулись, потянулись и забыли о телефоне на ближайшие полчаса. Эксперты объяснили, почему важно абстрагироваться от смартфонов после пробуждения.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com/CC0

Эксперты утверждают, что отказ от привычки «проверять» телефон сразу после пробуждения может значительно уменьшить тревожность в течение дня. Вместо этого стоит начинать утро с задач, которые обычно приносят вам положительные эмоции. Например, можно приготовить вкусный завтрак, погулять с собакой или просто помедитировать в постели.

Важно: смысл данного лайфхака заключается в том, что первые полчаса после пробуждения вы полностью абстрагируетесь от телефона. Это означает, что вы не будете проверять уведомления в рабочем чате, созваниваться с кем-то или попросту смотреть погоду в интернете.

Давно известно, что телефоны излучают синий свет, который способствует выработке кортизола. Этот гормон стресса заставляет сердце биться быстрее, из-за чего обычно возникает ощущение тревожности. Оно, кстати, может усилиться после прочтения негативных новостей в интернете или получения неприятных сообщений от коллег.

Утром, когда вы еще не до конца подготовились к предстоящему дню, подобный контент может негативно сказаться на вашем настроении. Вы можете чувствовать себя вялым и апатичным, если проводите слишком много времени в интернете.

Доктор Памела Ратледж
директор исследовательского центра медиапсихологии

По словам экспертов, когда организм только просыпается, фокус должен быть смещен на приятные и позитивные вещи. Телефон в это время можно перевести в режим полета, чтобы не отвлекаться на назойливые уведомления до тех пор, пока вы не начнете свой рабочий день.

Ранее рассказывали, как правильно держать смартфон, чтобы избежать проблем со здоровьем.