Названа утренняя привычка, которая повышает тревожность и усиливает стресс

По словам экспертов, когда организм только просыпается, фокус должен быть смещен на приятные и позитивные вещи. Телефон в это время можно перевести в режим полета, чтобы не отвлекаться на назойливые уведомления до тех пор, пока вы не начнете свой рабочий день.