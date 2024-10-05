Названа утренняя привычка, которая повышает тревожность и усиливает стресс

Эксперты утверждают, что отказ от привычки «проверять» телефон сразу после пробуждения может значительно уменьшить тревожность в течение дня. Вместо этого стоит начинать утро с задач, которые обычно приносят вам положительные эмоции. Например, можно приготовить вкусный завтрак, погулять с собакой или просто помедитировать в постели.
Давно известно, что телефоны излучают синий свет, который способствует выработке кортизола. Этот гормон стресса заставляет сердце биться быстрее, из-за чего обычно возникает ощущение тревожности. Оно, кстати, может усилиться после прочтения негативных новостей в интернете или получения неприятных сообщений от коллег.
Утром, когда вы еще не до конца подготовились к предстоящему дню, подобный контент может негативно сказаться на вашем настроении. Вы можете чувствовать себя вялым и апатичным, если проводите слишком много времени в интернете.
По словам экспертов, когда организм только просыпается, фокус должен быть смещен на приятные и позитивные вещи. Телефон в это время можно перевести в режим полета, чтобы не отвлекаться на назойливые уведомления до тех пор, пока вы не начнете свой рабочий день.
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