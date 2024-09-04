Названа утренняя привычка, которая может привлечь бедность

Такие известные люди, как Билл Гейтс и Марк Цукерберг начинают свой день задолго до начала рабочего дня и уделяют время физическим упражнениям, самообразованию и личным делам. Эти занятия позволяют не только оставаться в форме, но и поддержать высокий уровень энергии и мотивации в течение дня.