Названа утренняя привычка, которая может привлечь бедность

Как передает портал «PRO Город», к такому выводу пришли ученые.
Специалисты рассказали, что негативно на финансовом положении может сказаться привычка просыпаться впритык к началу рабочего дня.
Такие известные люди, как Билл Гейтс и Марк Цукерберг начинают свой день задолго до начала рабочего дня и уделяют время физическим упражнениям, самообразованию и личным делам. Эти занятия позволяют не только оставаться в форме, но и поддержать высокий уровень энергии и мотивации в течение дня.
Когда вы просыпаетесь впритык к началу рабочего дня, вы начинаете день со стресса, так как делаете все второпях. Также вы лишаете себя нескольких утренних часов, которые можно потратить на чтение, зарядку или планирование дня.
Ученые советуют постараться просыпаться раньше и использовать свободное время для личных дел. Так вы сможете стать более организованным и продуктивным, что положительно скажется на всем дне и финансовом состоянии.
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