Названа убивающая суставы ошибка в отжиманиях

Эксперты заявили, что ошибка заключается в ширине хвата и положении локтей. Именно от него нужно выстраивать технику по положению локтей и по движению вниз и наверх. Кроме того, такое правило используется и в отжиманиях на брусьях. При неправильном исполнении на руки приходится большая нагрузка, и повышается травмоопасность.