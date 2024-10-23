Названа точная дата самого мощного извержения вулкана за десять тысяч лет

При изучении процессов далекого прошлого ученым зачастую трудно понять, в какой последовательности происходили события, сведения о которых получены из разных источников. Например, не всегда удается понять, в чем причина гибели той или иной древней цивилизации. Основная проблема состоит в точной привязке природных и социальных событий к абсолютным датам. Для этого требуются маркеры времени, с которыми можно было бы соотнести разного рода хронологии. Такими маркерами могут быть вулканические извержения, последствия которых имели глобальный масштаб.