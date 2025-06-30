Названа стоимость самой дорогой свадьбы в Москве в этом году

Если вы и ваша половинка планируете пожениться, не пугайтесь высоких цен. Церемония может обойтись значительно дешевле — на многих пунктах можно сэкономить. Так, выбирая наряды и аксессуары для торжества, можно остановиться на минимальном свадебном наборе. Что в него входит и во сколько он обойдется, ранее выяснили аналитики.