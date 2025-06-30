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Названа стоимость самой дорогой свадьбы в Москве в этом году

Свадьба — недешевое удовольствие. Особенно если не ограничивать себя при заказе услуг.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщил лектор общества «Знание», кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев, в 2025-м самая дорогая свадьба в Москве стоила 500 млн рублей. Как рассказал эксперт Агентству городских новостей «Москва», в стоимость вошли аренда исторического особняка, выступление мировых звезд, кейтеринг от мишленовских ресторанов, живые цветы, световые инсталляции, шоу дронов, фейерверк и дорогие подарки гостям.

По его словам, такая высокая стоимость связана с рядом факторов: ростом цен на продукты, аренду залов, услуги персонала, декор и развлечения, в том числе выступления звезд. Олег Абелев подчеркнул, что сейчас спрос на премиальные свадьбы в необычных форматах и локациях растет.

Также он рассказал, что в регионах самая дорогая свадьба обходится в 250−300 млн рублей. Например, в Сочи, Санкт-Петербурге. В стоимость входят аренда отеля или дворца, выступления звезд и трансфер на яхтах или вертолетах.

Если вы и ваша половинка планируете пожениться, не пугайтесь высоких цен. Церемония может обойтись значительно дешевле — на многих пунктах можно сэкономить. Так, выбирая наряды и аксессуары для торжества, можно остановиться на минимальном свадебном наборе. Что в него входит и во сколько он обойдется, ранее выяснили аналитики.