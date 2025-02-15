Названа стоимость ремонта в однокомнатной квартире

Ранее онлайн-платформа Webbankir провела опрос о стоимости ремонта. Оказалось, три четверти россиян (74,3%) считают, что в 2025 году косметические работы в однокомнатной квартире обойдутся примерно в 500 тысяч рублей. Из них 32,2% полагают, что можно уложиться и в 100 тысяч рублей. 14,8% назвали суммы в диапазоне до 1 млн рублей, 7,7% — до 2 млн рублей.