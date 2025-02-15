Названа стоимость ремонта в однокомнатной квартире

Как рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт по ремонту недвижимости Кирилл Аксенов, на косметические изменения уйдет порядка 1 млн рублей. Чтобы рассчитать стоимость ремонта, нужно разделить бюджет на основные статьи затрат. Как правило, это цены на работу мастеров, на материалы и инструменты.
«Сумму разделить на три части, то есть 30% — это стоимость работ, 30% — это стоимость материалов, 30% — это определенные накладные расходы», — говорит эксперт.
По словам Кирилла Аксенова, стоимость косметического ремонта обойдется примерно в 12 тысяч за квадратный метр. Если говорить про капитальный, то сумма будет в два раза больше.
Ранее онлайн-платформа Webbankir провела опрос о стоимости ремонта. Оказалось, три четверти россиян (74,3%) считают, что в 2025 году косметические работы в однокомнатной квартире обойдутся примерно в 500 тысяч рублей. Из них 32,2% полагают, что можно уложиться и в 100 тысяч рублей. 14,8% назвали суммы в диапазоне до 1 млн рублей, 7,7% — до 2 млн рублей.
По словам Кирилла Аксенова, люди, которые говорят про 500 тысяч, скорее всего, планируют делать ремонт собственными руками. Он подчеркнул, что в стране уже три года наблюдается рост стоимости рабочей силы и стройматериалов.
Ранее россиянам рассказали, кто платит за ремонт в подъезде.