Названа стоимость обеда на ПМЭФ-2025. Расценки удивляют

Обед на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ресторане «Башкортостан» обойдется в 12 тыс. руб., сообщает «РИА Новости». Посетителям предлагается на выбор четыре сета.
Первый сет состоит из кыстыбыя с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами. Сет номер два предлагает салат с подкопченным ростбифом из конины и манты с бараниной и картофелем. Третий сет — «лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, нежным муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина». Четвертый сет включает в себя севиче из тунца с клубникой и соусом чили-маракуйя, а также филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.
В каждом сете есть и напитки, можно заказать кофе, чай, домашний лимонад или бокал вина.
По традиции, на площадке ПМЭФ работает гастрономическое пространство: шеф-повара и рестораторы со всей России делятся здесь лучшими кулинарными концепциями, уточнялось на сайте форума. «Гости откроют для себя богатство российских регионов и культур через вкус», — обещали на ПМЭФ. Кроме ресторана Республики Башкортостан, также открыты такие проекты, как «Кубань», Lunch, «Варево».
В ресторане Lunch сеты из закуски, супа, горячего, десерта и напитка стоят 6,5 тыс. руб., сообщает «78». В меню есть «радужная форель с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна, филе рамаевской утки с кремом из тыквы и соусом из крымского портвейна, грибная солянка, брусничный пирог и печеные яблоки с вишневым вареньем». В ресторане «Варево» уха из петуха стоит 2,3 тыс. руб., а стерлядь — 6,5 тыс. руб., тельное из крабов обойдется в 6,8 тыс. руб.
В прошлом году стоимость комплексных обедов на ПМЭФ составила 4900 ₽ Фото одного из меню прислали в группу социальной сети «ВКонтакте» «В центре Питера». На выбор предлагалось четыре сета. В одном из них были рукола с телятиной под соусом из тунца, уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, горячее блюдо на выбор: каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном и «Наполеон» со свежими ягодами.