Названа стоимость обеда на ПМЭФ-2025. Расценки удивляют

Первый сет состоит из кыстыбыя с картофелем и филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами. Сет номер два предлагает салат с подкопченным ростбифом из конины и манты с бараниной и картофелем. Третий сет — «лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, нежным муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина». Четвертый сет включает в себя севиче из тунца с клубникой и соусом чили-маракуйя, а также филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.