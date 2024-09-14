Названа стоимость комнат в России: есть ли смысл покупать

— В моей практике был случай, когда к нам обратилась клиентка, чтобы купить жилье в новостройке, — рассказывает Ирина Доброхотова. — Она продавала свою комнату в квартире в районе Смоленского бульвара, и из этих средств собрала почти стопроцентный первоначальный взнос по ипотеке для покупки новой квартиры. Женщина рассказала, что давно хотела проживать строго в конкретном районе — на севере Бульварного кольца. Но на квартиру у нее не хватило средств, потому что недвижимость там, как известно, очень и очень дорогая. Зато нашлись средства на комнату в коммунальной квартире, которая ей обошлась практически в ту же сумму, что и квартира в более удаленном от центра районе. В итоге она прожила в той комнате несколько лет, сполна насытившись и коммунальным бытом, и проживанием в центре города. Мы подобрали ей очень хорошую, просторную однокомнатную квартиру в другом районе в новостройке. Переехав в отдельное жилье, москвичка вздохнула с облегчением.